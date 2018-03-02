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OPTOMEC发布AEROSOL JET HD系统用于高分辨率电子3D打印

点评

科技传媒网 3D打印在线 2018-03-02 15:08

为满足对更小，更密集电子元件的需求，Optomec发布了能够制造小至20微米特征的Aerosol Jet HD系统。

OPTOMEC发布AEROSOL JET HD系统用于高分辨率电子3D打印

为满足对更小，更密集电子元件的需求，Optomec发布了能够制造小至20微米特征的Aerosol Jet HD系统。

由喷墨打印引擎驱动的全套解决方案，HD系统可以插入几乎任何现有的制造环境中。这对移动设备制造商，军事应用以及医疗和航空航天部门尤其有用。

“通过此次发布，Optomec提供了一种实用，无缝和经济高效的解决方案，可以在分配分辨率方面实现数量级的提高，”Dave Ramahi Optomec首席执行官评论道。根据Ramahi的说法，该系统解决了“当今先进的包装需求，并为未来提供了一条通路。”

OPTOMEC发布AEROSOL JET HD系统用于高分辨率电子3D打印

新型喷雾高清系统。

未来的3D打印电子产品

Aerosol Jet HD系统可以在任何基板上3D打印电子特征，分配诸如天线，屏蔽PCB元件，半导体，3D打印互连和传感器等。该技术通过将液化材料喷涂到表面上，然后使用紫外线固化。

精确的材料沉积可以在100纳米至10微米厚的广泛区域创建精细特征或保形涂层。

标准系统销售配置为100μm分辨率。在另外两个系统中，分辨率可分别配置为20μm和50μm。

OPTOMEC发布AEROSOL JET HD系统用于高分辨率电子3D打印

喷雾飞溅传感器3D打印到预制涡轮叶片上。

Optomec为气溶胶喷射材料提供一系列“生产准备配方”。覆盖导电，介电，粘合剂和其他应用，配方包括银和铜墨水，环氧和碳复原／导体。

该系统的入门价格低于15万美元，预计第一批机器的出货量将在2018年第二季度末发售。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210174-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:分辨率电子3D打印

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