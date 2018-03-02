工业互联网平台助力开启工业强国之路

当前，国内外企业工业互联网平台正处于规模化扩张的关键期，毋庸置疑，工业互联网平台成为推动制造业与互联网融合发展的重要抓手。

2月24日，工信部发布通知，在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组，统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作，工业和信息化部部长苗圩任组长。2017年11月27日印发的《关于深化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网的指导意见》（以下简称《指导意见》）对此也有相关部署和安排， 《指导意见》与《中国制造2025》一脉相承，工业互联网跃升为《中国制造2025》的主攻方向之一，被推上了一个全新的高度。

工业互联网是连接工业全系统、全产业链、全价值链，支撑工业智能化发展的关键基础设施，是新一代信息技术与制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式，是互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济拓展的核心载体。

大力发展工业互联网，对推动互联网和实体经济深度融合，促进大众创业、万众创新和一二三产业、大中小企业融通发展，建设制造强国、网络强国都具有重大而深远的意义。

中国航天科工集团有限公司适应时代发展趋势，基于自身在制造业的雄厚实力和在工业互联网领域的先行先试经验，2015年6月15日，航天云网因势落地，应运而生。2017年6月15日，正式面向全球发布了我国首个工业互联网平台――INDICS，形成了INDICS＋CMSS云制造支撑系统，打造了具有我国产业特色的云制造解决方案。智能化改造专业能力和优势产品不断突破，门户体系实现平台用户、底层数据等信息共享，常州云制造先导中心、宁波云制造示范基地落地发展，与西门子战略合作得到加强，实现国际云平台在4国、8个语言版本上线，积极对接海外市场和用户，工业互联网平台在全球推广与运营快速推进。

INDICS平台在IaaS层自建数据中心，在DaaS层提供丰富的大数据存储和分析产品与服务，在PaaS层提供工业服务引擎、面向软件定义制造的流程引擎、大数据分析引擎、仿真引擎和人工智能引擎等工业PaaS服务，以及面向开发者的公共服务组件库和200多种API接口，支持各类工业应用快速开发与迭代。

INDICS提供Smart IOT产品和INDICS－OpenAPI软件接口，支持工业设备／产品和工业服务的接入，实现“云计算＋边缘计算”混合数据计算模式。

航天云网以智能化改造、云制造认证、云制造综合服务、工业互联网平台为抓手，面向社会提供覆盖产业链全过程和全要素的生产性服务。通过两届工业互联网APP大赛以及以质量认证和履约能力认证为代表的云制造认证和综合服务，吸引近500家企业约900余款工业APP参与生态建设，近万家社会企业通过认证和服务，解决了企业间实现随机协作配套的困境和瓶颈。

当前，正处于建设国家级工业互联网主平台的关键窗口期。航天云网公司坚持“重战略、双驱动，重研发、强核心，重特色、创口碑，重扎根、接地气，重协同、不烧钱”的总原则，以“三创新”为抓手，以信息化、社会化、市场化、国际化为导向，敢为人先、敢于拼搏、敢于创新、敢打硬仗，紧紧围绕“可用好用”做好工作，坚持以用户为中心，将用户体验作为检验工作的标准，深入改进完善优化平台功能，全力打造可用好用的工业互联网平台。

2月2日在2018工业互联网峰会开幕式上，苗圩部长在发言中特别指出：“航天云网是我国较早发展工业互联网的领航者，在我国工业互联网的实践方面做了许多有益探索，取得了许多宝贵的经验。”

工业互联网的探索才刚刚开始，创新未有穷期，全球工业互联网尤其是云制造业态的深度融合发展是一篇大文章。我国是世界第一制造大国，拥有最全的制造业门类，抓住数字化、网络化、智能化的机遇，发展自主可控的工业云操作系统，推动工业互联网技术、产品、平台和服务“引进来”和“走出去”，加速工业互联网全球协同发展，我们就有可能掌握新一轮工业革命主导权，推动我国工业转型升级，实现从制造大国向制造强国的飞跃。航天云网的大胆创新或许能给振兴实体经济开拓一种新的思路。（文／夏雪丽）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210175-1.html

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