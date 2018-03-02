财报之机器人篇：50%的增长或许是平均水准

今天首先登场的，就是我们非常关注的机器人行业。作为当之无愧的炸子鸡，它的热度持续不减。当别人家正在为1%的增长高兴得忘乎所以之时，机器人龙头大咖们对于50

讲真，就是为了......

业绩

说来也赶巧，多家贵圈企业在这个节骨眼儿上赶趟儿似的发布2017年业绩报告单，就好像在为新的一年，甚至可以说是新的学期来做最后的温（xian）习（bai）。从陆续发布的诸多财报中我们不难看出：有人赚得盆满钵满，也有人辛苦忙活大半年也许就落个赔本赚吆喝的买卖……

那么，贵圈的企业，到底谁家欢喜谁家愁？在接下来的一系列财报盘点中，你便能看到各家具体的收成。（备注：此专题为连载，欲知更多后事，请持续关注）

今天首先登场的，就是我们非常关注的机器人行业。作为当之无愧的炸子鸡，它的热度持续不减。当别人家正在为1%的增长高兴得忘乎所以之时，机器人龙头大咖们对于50%以上的高额度增长，都能露出“小case”的眼神。

目前，国内外主要机器人厂商的2017年财报都已公布。从相关数据来看，得益于全球范围内劳动力短缺问题突出、中国等新兴市场发展迅猛，机器人厂商的营收数据较去年同期实现了大幅增长。

从机器人四大家族，再到国产机器人的四小巨龙，2017年，他们的具体看点有哪些？

【外资：四大家族壕气干云】

发那科

提到机器人，脑海中首先想到的便是发那科（FANUC）。

FANUC之前宣布：其2017财年（截至2018年3月）合并净利润预计同比增长41%，达到1802亿日元。此外，FANUC首次披露中国单独的销售额：2017年10~12月为549亿日元，同比增至2.4倍，大幅超过整体增速。

由于作用在智能手机加工的高速钻孔机（Robodrill）等产品的热销，加上机器人销售大增，FANUC合并营收较去年同期增幅35.2%，增至3476.12亿日元，逼近历史最高记录（2015年4～9月期间的3499亿日元）。

FANUC表示，2017年4～9月期间机器人机械部门营收较去年同期增幅89.9%，营收达900.54亿日元。另外，4～9月期间发那科机器人部门营收较去年同期增幅24.4%，营收达1，097.15亿日元，主要由美洲、欧洲以及中国的需求带动，其中以中国需求为主；包含“NC装置”等产品的工厂自动化部门（Factory Automation，FA）营收较去年同期增幅25.6%，总营收达1053.51亿日元。

ABB

2017年，ABB机器人板块营收约为8.2亿欧元，中国市场机器人销售额约为2.1亿欧元，占ABB机器人销售额约25%。并且从ABB全年的财报中不难看出，机器人及运动控制业务的增长抵消了工业自动化和电网业务收入的下降。

从ABB近来的发展中不难看出：机器人业务的布局重心将更多偏向适用于3C行业的小型机器人，其中，YuMi是最为典型的代表，而在2017年12月份发布的单臂YuMi机器人则成为ABB轻量机器人的又一典型力作。依托于运动控制技术与ABB Ability？数字化解决方案，ABB机器人的功效则发挥得更加淋漓尽致。

安川电机

安川电机大幅上调了2017财年（截至2018年2月）的合并业绩，预计纯利润为390亿日元，比预期增加50％以上。这是因为主力业务AC伺服电机和机器人等面向中国等市场的业务销势良好。

拉动安川电机实现出色业绩的是中国市场。2017年上半年，面向中国市场的销售额同比增长34％，达到555亿日元。用于智能手机制造相关的AC伺服电机和机器人的销售实现增长。

在高额的增长背后，安川电机机器人业务表现良好，销售额分别为2134亿日元（比2016财年增长24％）和1683亿日元（同比增长20％）。营业利润方面，机器人同比增长83％，达到187亿日元。

另外，在机器人方面，面向汽车的机器人业务保持坚挺。因为中国以外的亚洲地区也随着人工费的暴涨等扩大了省力化投资。安川电机的中期目标是到2018财年的营业利润达到450亿日元，但2017财年的营业利润预测就已经达到570亿日元，远远超过了中期目标值。

库卡

2017年库卡营收预计为35亿欧元，较去年同期增长约27%。其中机器人板块营收约为12亿欧元，占整体销售额的38%，其中中国市场占比约为20%，销售额约为6亿欧元。

在库卡机器人应用领域方面，汽车领域占比从2016年的46.4%下降至35.4%，而在其他工业领域的应用占比从36.6%上升至45.3%，服务领域占比从17.0%上升至19.3%。

对比库卡在各地区的机器人业务发展来看，中国市场呈现出相当乐观的市场需求。这要谈到美的跟库卡的那次强劲的“联姻”。在之前发布的美的集团2017年1-9月的营业收入中显示，美的营收额706亿元左右，同比增长了60.64%。其中原业务为438.79亿元，占比为62.18%，库卡对美的营收增长的贡献近200亿，占比约28%。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210176-1.html

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