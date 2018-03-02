MWC 2018透露三大趋势 腾讯发布首款AI反病毒引擎引领未来移动安全技术趋势

2月26日，以“创造更美好未来”为主题的2018年世界移动通信大会(MWC2018)在西班牙巴塞罗那开幕，来自世界各地的2300多家参展商，将在为期4天的大会上，为超过10万位来自移动通信及相关领域的专业观众，全方位展示最新的移动通信技术、产品、应用及趋势。

AI、全面屏、5G、物联网、VR等成为本届大会的高频词汇。其中，三星、TCL、中兴均发布最新款全面屏手机，华为更是发布全球首款全面屏笔记本;在“手机硬件秀”之外，腾讯正式发布TRP-AI反病毒引擎也成为一大亮点，该引擎深度应用AI技术，显著提升了病毒查杀效率，被普遍认为是未来对抗移动端病毒的技术趋势;场馆随处可见的“5G”字样也在强烈释放这一革新技术即将大范围应用的信号。

立体化AI时代到来 腾讯TRP-AI反病毒引擎引领未来病毒对抗趋势

人工智能在本届MWC大会上曝光率颇高，它也是2018年初CES展的核心关键词。在本届MWC举办之前，就有海外媒体预测称，MWC 2018的一个大趋势就是，人工智能将替代手机成为会展主角。事实上，从MWC2018的现场情况来看，呈现出来的AI化趋势，既包括了手机、笔记本、平板电脑等终端产品，也深入到B端运营商及企业的IT系统及运营流程中——立体而全面的AI化正在到来。

其中，腾讯在本届大会上正式宣布一款深度应用AI的反病毒引擎——腾讯TRP-AI反病毒引擎的发布，也深刻印证了AI的应用已经深入到方方面面。

(腾讯TRP-AI反病毒引擎亮相MWC 2018)

据了解，腾讯TRP-AI反病毒引擎是基于腾讯先进的AI应用场景研究，结合腾讯安全团队长期对Android平台恶意代码检测、对抗的工作经验，设计的实时行为监测、抗免杀技术强、深度学习的AI反病毒引擎。该引擎首次引入基于APP行为特征的动态检测，对新病毒和变种病毒有更强的泛化检测能力，能够及时发现未知病毒，变异病毒，和及时发现病毒恶意代码云控加载，更为智能的保护用户手机安全。

更值得关注的是，腾讯TRP-AI反病毒引擎在研发完成后不久，就与国内一些手机厂商达成合作，迅速输出技术研究的价值。在本届MWC峰会上，该引擎还出现在老牌IC设计厂商联发科的展台上。有媒体分析称，这可能代表着两大厂商已经达成合作，倘若实现，这将是业界首次，移动安全与底层芯片在深度学习技术领域的紧密合作，无疑将进一步促进“AI+安全”在移动终端侧的全面应用，并将推动移动安全能力的前置，提升对终端威胁的响应速度，或许将开启一个AI应用在移动安全上的新时代。

旗舰终端纷纷亮相 全面屏仍是主角

除了现下炽手可热的AI技术之外，各大厂商发布的最新旗舰机型成为历年MWC大会的重头戏。

在今年MWC上首次公开的众多新品中，最亮眼的当属三星这一安卓系“巨头”。三星每年都会在MWC上发布出色的旗舰机，今年的一大看点正是发布之前就呼声极高的Galaxy S9/S9 PLUS。这款手机在MWC最终揭开面纱后，的确没有让市场失望。

Galaxy S9/S9 PLUS外观机身正面依然延续了三星S8的全视曲面屏设计风格，配置方面，Galaxy S9以及S9 PLUS均采用10纳米制程工艺八核处理器(骁龙845和三星Exynos 9810)，其中S9采用了4GB RAM+64GB ROM的存储搭配，屏幕尺寸为5.8英寸的全视曲面屏;S9 PLUS则采用了6GB RAM+64GB ROM的存储，6.2英寸的全视曲面屏。S9/S9 PLUS屏幕比例均为为18.5:9。分辨率均为2960×1440。

而本届大会的另一大全面的惊喜来自于华为宣布的全球首款全面屏电脑——HUAWEI MateBook X Pro。据华为方面表示，HUAWEI MateBook X Pro是业界首款采用全面屏理念设计的笔记本电脑，提供深空灰和皓月银两种配色可选。 整机采用金属极简设计，整体CNC钻切工艺，其厚度仅为14.6mm，重量仅为1.33Kg。

与此同时，华为在笔记本行业中首次引入手机行业的LTPS高清屏幕，在保证显示效果的同时拥有较低的功耗水平。为了实现最小化的机身以及高达91%屏占比的设计，以往置于屏幕一侧的摄像头移至到了键盘区域，独创出了一个可隐藏式的摄像头，让你不再担心自己的隐私被偷窥;另外3:2的黄金比例、3000*2000分辨率、100%sRGB色域屏幕更适合于专业的摄影师、设计师，颜色更还原本真，还可以让内容得以最大的显示比例呈现，更易于文档处理。

除此之外，索尼、TCL、中兴、诺基亚也发布了相应的全面屏产品。

“5G”刷屏MWC 拉开商用网络建设序幕

自问世以来就引发巨大讨论的5G技术，在本届大会上也有了最新突破。作为引领5G发展的排头兵，中国移动在本次大会期间公布了公司的最新研发成果——已基于3GPP新空口标准，率先实现了全球最大规模的基站、终端芯片和测试仪表端到端互通，并首次发布了5G核心网预商用产品样机测试成果，为5G商用奠定了坚实基础。中国移动还宣布，将在政府的指导下建设世界上规模最大的5G试验网，并正式公布了2018年5G规模实验计划——将在杭州、上海、广州、江苏苏州、武汉五个城市开展外场测试，每个城市将建设超过100个5G基站;还将在北京、成都、广东深圳等12个城市进行5G业务和应用示范。

华为在展会首日宣布2018年推出端到端5G商用产品，2019年推出麒麟芯片和智能手机。据了解，华为与英特尔、高通等共同完成基于3GPP 5G商用产品的互操作测试。同时，同步于标准，华为已在全球10多个主要城市完成5G预商用部署验证。“2017年这些城市遵从3GPP 标准的5G预商用，2018将拉开商用网络建设的序幕”。

中兴通讯也在本届展会上，以“5G商用”“5G连接”“云化使能5G”等主题，全面展示了中兴在5G领域的领先实力。据悉，中兴通讯每年投入30亿元在5G领域。在商用层面，Telefonica联合中兴通讯完成了5G网络架构和承载测试;Orange计划联合中兴通讯于2018年在欧洲进行多站点5G独立组网架构测试;中国移动联合中兴通讯在广州建设了最接近5G真实环境的实验网络，对5G连续组网进行验证;中国电信在雄安、苏州首批开展5G预商用测试，选择了中兴通讯共同探索垂直行业创新应用;中国联通联合中兴通讯建设的首个5G NR新空口外场测试站点也完成了业务验证，实现了单UE 2Gbps的峰值速率。中兴通讯还联合高通、中国移动共同完成了全球首个基于3GPP R15标准的端到端系统测试。

联发科也和中国移动在MWC2018宣布，他们正在合作开发5G终端，以便明年推出商用版。基本上已经成为两家公司联合研发项目，它将包括5G终端技术解决方案——包括外形、测试、开发以及产品研发。

移动通信已渗透进我们工作和生活的方方面面。大会主办方GSMA指出：目前全球手机用户数已超过50亿，移动通信网络连接着全球人口的三分之二以上。无论对于发达国家还是发展中国家而言，迅猛发展的移动通信都带来了推动创新、实现产业变革的激动人心的新机会。伴随着腾讯TRP-AI反病毒引擎、全面屏产品等为代表的移动技术不断发展，“创造更好未来”这一愿景也将指日可待。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210177-1.html

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