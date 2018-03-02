IDC预计今年全球机器人与无人机支出1031亿美元 同比增长22.1%
2月28日消息，据国外媒体报道，市场研究机构IDC在近日发布的报告中表示，今年全球在机器人与无人机方面的支出将达到1031亿美元，同比增长22.1%。
在这份报告中，IDC还预计到2021年，全球在机器人和无人机方面的花费将在今年的基础上翻番，达到2184亿美元，复合年均增长率会达到25.4%。
而在机器人和无人机的花费中，IDC预计机器人会占到其中的绝大部分。
IDC预计今年机器人方面的支出会达到940亿美元，在机器人和无人机1031亿美元花费中的占比会超过90%。而在2017年到2021年，IDC预计全球机器人方面的支出，在这一时段内机器人和无人机全部花费中的比例也会超过90%。
而在机器人方面，工业机器人的支出又会占到绝大部分，IDC预计会超过70%，紧随其后的是服务机器人和消费机器人。(辣椒客)
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210178-1.html
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