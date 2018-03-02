补贴新规让电动车“跑起来”

近日，财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中的核心关键词为提标准、降补贴，同时，充电补贴逐渐

近日，财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中的核心关键词为提标准、降补贴，同时，充电补贴逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。

新政策出台，体现了国家对新能源汽车技术进步的鼓励，掌握新能源电池核心技术的龙头企业竞争力将充分体现。对于新能源汽车产业的长期发展而言，补贴金额下降，补贴标准提高，将有助行业竞争格局逐步优化。

自2013年我国出台新能源汽车补贴政策以来，借助于政策的刺激和带动作用，新能源汽车产销量飞速增长，我国已成为全球最大的新能源汽车生产和消费国。2017年我国新能源汽车产业成绩单亮眼。数据显示，2017年新能源汽车产销分别完成79．4万辆和77．7万辆，同比增长双双超过50％。值得注意的是，我国这两项数据已经连续3年位居世界第一。

然而，当前补贴政策的弊端也日渐明显。据统计，我国目前电动汽车制造企业已有近300家，已开发和在研的车型有近5000种。补贴丰厚，加上投资门槛较低，吸引了大批投资者投资新能源汽车产业，造成了一哄而上的混乱局面。此外，新能源汽车补贴政策也容易让车企患上“政策依赖症”，企业缺乏技术研发和产品升级的动力，行业容易出现低水平盲目扩张。

新政策符合产业发展的需要，也释放了一种信号。面临即将发生的洗牌，技术升级成为唯一的选择和出路。新能源汽车的核心在于替代汽油的“动力”，大容量电池和长续航里程将成为绕不开的关卡。通过抑制低水平的非理性投资去弱留强，让新能源汽车产业走上良性发展的轨道。

与此同时，新政策从对新能源汽车的补贴逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节，为电动汽车“跑起来”提供了保障，也为相关配套产业带来发展机遇。

据统计，截至1月底，我国公共充电桩达22．5万个，特来电、国家电网、星星充电、中国普天在充电桩市场排名前四位，国家电网的七纵四横高速城际充电网和特来电、星星的城市充电网保障了新能源汽车初期的发展。

然而，重资产、重运营、高回报周期的行业属性，也必然导致充电桩企业投入越大、负担越重，这些企业也都在积极寻找可持续、生态型、创新的商业模式。由于运营收益是循序渐进的，但建设投入却是一次性的，在这个过渡时期，国家为充电设施建设注入“强心剂”，将在一定程度上保障产业的投入产出平衡和可持续发展。

补贴逐步退坡会成为新能源汽车产业迈向市场化的重要拐点。在政策引导下，新能源汽车行业的优胜劣汰已经不可避免。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210179-1.html

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