浙江余姚：别样元宵灯助力垃圾分类宣传

3月1日，浙江余姚市阳明街道富巷社区庆元宵活动现场，一组由居民自制的元宵灯一亮相便引人眼球。
3月1日，居民在悬挂用废弃纸盒制成的元宵灯。
3月1日，浙江余姚市阳明街道富巷社区庆元宵活动现场，一组由居民自制的元宵灯一亮相便引人眼球，这组由居民用废弃的包装纸盒制作的元宵灯分别冠以厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾和其他垃圾字样，形象地向人们展示了垃圾分类的知识，收到了较好的宣传效果。（来源：人民网 吴大庆）
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