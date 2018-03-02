快递包装物“水涨船高”难以减量？

我国快递每年已达400亿件，而且每年还在以100亿件左右的速度增长。如何处理大量的包装物，成为快递发展过程中必须面对的问题。
我国快递每年已达400亿件，而且每年还在以100亿件左右的速度增长。如何处理大量的包装物，成为快递发展过程中必须面对的问题。国家邮政局局长马军胜透露，2月7日国务院原则通过的《快递暂行条例》作了专门的考虑，为快递业建立了绿色生产消费的制度导向。
在国务院新闻办公室2月27日举行的《快递暂行条例》和快递业发展相关情况吹风会上，马军胜表示，快递绿色发展不单单是行业问题，更是一个社会问题。目前快递运单减量化水平在不断提高，电子运单的比重目前已达到80％，减量化水平很高，在国际上也达到很高的水平。为进一步加快减量化，计划在2020年以前，把2／3的中转袋更换为环保布袋。
马军胜分析了目前快件包装物形成的固体废物类型：主要包括包装箱，全国一年大概有40亿个；塑料封套，大概一年有七八十亿个；文件封套，一年有40亿个；包裹上的运单以及一些胶带。目前对快递来说，对环保影响大的是两个“带”，一个是塑料胶带，一个是滚筒胶带，这两“带”如果都能可降解、可溶解，问题就好解决了。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210182-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机
“邻汇吧”完成数千万A+轮融资
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。