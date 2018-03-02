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快递包装物“水涨船高”难以减量？

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-02 17:01

我国快递每年已达400亿件，而且每年还在以100亿件左右的速度增长。如何处理大量的包装物，成为快递发展过程中必须面对的问题。

我国快递每年已达400亿件，而且每年还在以100亿件左右的速度增长。如何处理大量的包装物，成为快递发展过程中必须面对的问题。国家邮政局局长马军胜透露，2月7日国务院原则通过的《快递暂行条例》作了专门的考虑，为快递业建立了绿色生产消费的制度导向。

在国务院新闻办公室2月27日举行的《快递暂行条例》和快递业发展相关情况吹风会上，马军胜表示，快递绿色发展不单单是行业问题，更是一个社会问题。目前快递运单减量化水平在不断提高，电子运单的比重目前已达到80％，减量化水平很高，在国际上也达到很高的水平。为进一步加快减量化，计划在2020年以前，把2／3的中转袋更换为环保布袋。

马军胜分析了目前快件包装物形成的固体废物类型：主要包括包装箱，全国一年大概有40亿个；塑料封套，大概一年有七八十亿个；文件封套，一年有40亿个；包裹上的运单以及一些胶带。目前对快递来说，对环保影响大的是两个“带”，一个是塑料胶带，一个是滚筒胶带，这两“带”如果都能可降解、可溶解，问题就好解决了。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210182-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:快递包装物

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