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捷豹推出首款全电动汽车 专门针对特斯拉Model X设计

点评

科技传媒网 腾讯科技 2018-03-02 17:02

捷豹推出首款全电动汽车 专门针对特斯拉Model X设计

　　据外媒报道，捷豹(Jaguar)周四推出其首款全电动汽车I-PACE，这款汽车似乎是专门针对特斯拉的Model X设计的。

　　在周四发布该车型时，捷豹甚至还专门将这两款汽车放在一起进行了对比。

　　与特斯拉的Model X和Model S一样，I-PACE由两台电动马达驱动。与特斯拉一样，它也将引擎放在了后备箱里。

　　值得注意的是，这款汽车现在已经上市销售了。

捷豹推出首款全电动汽车 专门针对特斯拉Model X设计

　　配图

　　捷豹路虎在奥地利格拉茨的制造厂举行了发布会，主持人杰克-怀特霍尔(Jack Whitehall)在发布会上宣布：“此时此刻，这款汽车已经上市销售了。”

　　该车型采用了电动汽车中常用的单速自动变速器，捷豹估计I-PACE单次充电的续航里程为240英里，从静止状态提速至60英里每小时只需4.5秒。

　　捷豹设计总监伊恩-卡勒姆(Ian Callum)称，捷豹设计的电池可以使用10年时间。

　　这款汽车还内置了相关技术，比如导航系统可以显示附近的充电站，还可以学习驾驶员的个人喜好并据此调整车内设置。I-PACE还有一项亚马逊的功能，可以与它附属的手机应用合作。

　　利用这项功能，驾驶员只要与Echo或其他任何基于Alexa语音助手的设备交谈，即可远程检查汽车。比如，驾驶员离开后汽车发生了什么事?汽车锁好了吗?汽车充满电了吗?汽车停在哪里?最近的充电站在哪里?

　　丰田、雷克萨斯和其他一些汽车厂商也将Alexa语音助手整合到各自的车载软件中。

　　该车型在2016年首次作为概念车亮相。捷豹表示，成千上万的客户已经对这款车型表现出极大的兴趣。

　　捷豹表示，充电40分钟，I-PACE的电池就能达到80%的电量;此外，这款车型还在零下40度到104度的温度范围内进行了测试。

　　捷豹表示，这款汽车还是公司首批能够接受无线软件升级的车型之一。

　　I-PACE将于下周二在日内瓦汽车展上正式发布。捷豹路虎是印度塔塔汽车的子公司。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210183-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:电动汽车特斯拉捷豹

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