2018数博会5月26日在贵州开幕 六大亮点将发布重磅行业发展报告

中文科技资讯2月28日消息 2018中国国际大数据产业博览会(以下简称数博会)新闻发布会在京召开，会上贵州省委常委、常务副省长、贵阳市委书记李再勇介绍了今年数博会的情况。2018数博会将于5月26日—29日在贵州省贵阳市举办。

据悉，大会各项筹备工作正有序推进。在继承以往数博会举办经验的基础上，2018数博会突出以下六个方面的特点：

一、大会方向更加明确

数博会将紧盯大数据产业高端前沿发展趋势，聚焦大数据与实体经济深度融合，探索建立“一带一路”大数据国际合作机制，推动区域交流合作共享，为建设“数字中国”作出贡献，为全球大数据发展贡献中国智慧、提供中国方案。

二、年度主题更加聚焦

5场高端主题对话，分别围绕“人工智能”“数据安全”“万物互联”“共享经济”“精准扶贫”5个主题，邀请全球顶级大数据企业和大数据领军人物同台论道。围绕数字经济发展、大数据国家治理、区块链等技术产业创新、数据安全保障、大数据与民生、区域合作与交流等6大板块，深度探讨大数据与经济、文化、社会、生态融合应用的发展方向。

三、活动内容更加丰富

在举办数博会的同时，同期举办中国电子商务创新发展峰会、中国国际大数据产业博览会专业展、2018中国国际大数据融合创新•人工智能全球大赛等一系列个性化的活动，集中展示大数据的新理念、新发展、新实践、新成果、新政策、新业态。

四、参会嘉宾更加广泛

国内外苹果、英特尔、戴尔、甲骨文和中国电信、中国移动、中国联通、中电科、阿里巴巴、腾讯、华为、360、浪潮、科大讯飞等知名企业已经确定参会参展，“数字经济之父”的唐·塔普斯考特等知名学者已经确定参会。历届参会嘉宾均对2018数博会给予高度关注，并表达了参会的强烈意愿，一大批成长性良好的中小企业积极报名参会参展。

五、会务保障更加有力

2018数博会由中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、贵州省人民政府主办，支持单位为中华人民共和国商务部。承办单位为中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室有关司局，中国互联网协会、中国国际贸易促进委员会北京市分会、贵阳市人民政府和贵州省直有关部门等有关单位。工业和信息化部工业文化发展中心、中央电视台财经频道、人民数字、中国信息安全测评中心、中国电子学会、中国信息协会大数据分会、赛迪顾问、中关村大数据产业联盟、中关村大数据交易联盟、中国数据中心产业发展联盟、中国商业联合会数据分析专业委员会等单位和机构将深度参与协办。2018数博会将继续秉承“高端、创新、专业、服务”的理念，在大家的共同努力下，全力为参会嘉宾、企业、老百姓和中外记者提供优质的服务和保障，让大家有全新的“参与感”和“获得感”。

六、预期效果更加值得期待

2018数博会将围绕数据的“聚、通、用”，集中展示全球近四百家企业关于人工智能、区块链、社会治理、产业创新、智慧城市、共享经济、大数据与实体经济融合、数据安全等方面的最新应用成果，集中展示大数据收集、储存、整合、管理、应用等方面的最前沿技术。会议期间将首次展示对“中国天眼”所接收天文大数据进行处理的超算能力和技术，首次展示5G应用场景体验，首次发布《中国数谷》《块数据4.0》《大数据战略重点实验室》等大数据前沿研究著作，首次发布贵阳市100个大数据应用场景招商信息。会议还将发布全球“十大黑科技”等一系列全球最前沿、最具颠覆性的重大科技成果和国内大数据城市安全指数等一系列行业发展报告。

资料显示，通过大力发展大数据产业，贵州推动电商、智能制造、大数据处理等一批新兴产业快速发展，并引进多家领军企业落户贵州。目前，大数据企业达到了8900多家，大数据产业规模总量超过1100亿元，苹果公司iCloud中国大陆业务已经于今日零时正式移交云上贵州公司。

可以预见，2018数博会将是一次智慧碰撞的思想盛宴，一场关乎未来的头脑风暴，一台竞技角逐的精彩盛会，一个牵手合作的绝佳平台。此外，数博会举办期间还将发布“中国天眼”超算能力和技术应用成果。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210184-1.html

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