盒马创始人侯毅：京东运费一涨再涨的根源在于成本问题,侯毅 京东 物流 运费
科技传媒网讯 网易科技新闻3月1日消息，盒马鲜生创始人侯毅今日在社交媒体上公开表示，京东运费一涨再涨的根源在于成本问题。他表示，京东是PC时代中心化的物流体系，初期成本高一点，但是体验好，而且随着规模扩大单位成本自然降下来。问题是，集中性的物流一定有个最佳规模的临界点，超过临界点之后效率降低，成本不减反增。
此外，在谈到未来新零售的物流的前景时，侯毅认为一定是去中心化的。“盒马为什么唯一能做活鲜电商，而且是30分钟送达，基础就是盒马建设了一个去中心化的物流模式，盒马所有的门店都是仓库，面积更多 ，离消费者更近，物流作业更简洁高效。”
以下为原文：
京东运费为什么一涨再涨？根子在于成本问题。京东是PC时代中心化的物流体系，初期成本高一点，但是体验好，而且随着规模扩大单位成本自然降下来。问题是，集中性的物流一定有个最佳规模的临界点，超过临界点之后效率降低，成本不减反增。
未来新零售的物流一定是去中心化的，盒马为什么唯一能做活鲜电商，而且是30分钟送达，基础就是盒马建设了一个去中心化的物流模式，盒马所有的门店都是仓库，面积更多 ，离消费者更近，物流作业更简洁高效。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210185-1.html
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