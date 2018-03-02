车好多宣布完成C轮8.18亿美元融资

科技传媒网讯 网易科技新闻3月1日消息，车好多集团（旗下包含瓜子二手车直卖网、毛豆新车网）正式宣布已完成8.18亿美元C轮融资，此次融资由腾讯领投，新加入的投资方包括工银国际、云锋基金、方源资本、GIC、IDG资本、泰合资本；老股东红杉资本中国基金、H CAPITAL、DST Global、今日资本、首钢基金、山行资本追加投资，其中，A轮领投方红杉中国已经连续三轮注资车好多； New Ambitious等老股东继续跟投。泰合资本继续担任本次交易的独家财务顾问。

本轮融资将重点用于瓜子二手车线下布局及市场占领、毛豆新车业务的规模化发展、用户保障及体验的升级、瓜子二手车与毛豆新车双品牌的持续打造、产品创新和技术研发能力的持续投入、优秀人才招募与培养等方面。

车好多集团CEO杨浩涌表示，2018年，车好多将持续加大研发投入，加强工程师，尤其是人工智能科学家队伍建设，大力投入大数据、人工智能、智能硬件等技术的研发和落地，同时，将重点投入到线下瓜子保卖店和毛豆体验店建设中，全面覆盖全国的主要一二线城市，并基于线下店为车好多用户提供全面车后服务。

车好多集团旗下拥有瓜子二手车直卖网与毛豆新车网两大品牌业务。杨浩涌表示，过去的2年，车好多一直在探索和创新符合中国市场和消费者的二手车服务模式，并构建了核心的数据和算法能力及覆盖全国200个城市的线下服务能力，并实现了三个覆盖： 线上线下的全面覆盖，新车与二手车业务的全面覆盖，用户汽车生命周期所有服务的覆盖。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210186-1.html

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