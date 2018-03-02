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设计师为流浪汉打造3D打印房：超省空间

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-02 17:07

设计师Framlab则有心想要帮助流浪汉建造收容所。他试图在建筑物边墙的空隙处寻找到闲置的地块来利用，以建造3D打印房屋。

房价的持续增长造成了房屋租金的上涨，而大部分低收入人群却难以支付昂贵的租金，因此不少人只能露宿街头。如今，纽约正式这么一幅景象。

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设计师Framlab则有心想要帮助流浪汉，想要帮助他们建造收容所。他试图在建筑物边墙的空隙处寻找到闲置的地块来利用，以建造3D打印房屋。

3D打印房屋采用了六边形构造，将与建筑一侧墙面的脚手架的框架相连，就如同上世纪50年代的单人房。蜂巢式结构让人们更易形成一个密集的、活跃的社区。以此增进人们之间的沟通交流。

此外，每个单元都由钢和氧化铝建造，室内将使用聚碳酸酯木表皮3D打印。单元正立面的PMMA智能玻璃可以提供欣赏城市的良好视野，当它们聚集在一起可以变成屏幕展示艺术装置和广告。每个房间都将有家具，设备和与室内木表皮整合的柜子，创造一个柔软，舒适，有效又整洁的环境。对于不断变化和演进的城市景观，该单元能够轻松的变换，在几天内快速的装配并能够隐藏起来。该提案提供整年的住房可能性，并将夏季自然通风系统整合到窗结构中。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210187-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印房屋

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