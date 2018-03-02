　
主页 > 产业 > 新材料 > 正文

今日看点：TCT 2018打造金属3D打印盛宴

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-02 17:09

在TCT 3D打印展上，著名的3D打印企业Stratasys显示出极为强悍的实力，展示了大量彩色、透明的3D打印成品，与其它展台普通的单色展品有着巨大的差异。

3月2日消息，在TCT 3D打印展上，著名的3D打印企业Stratasys显示出极为强悍的实力，展示了大量彩色、透明的3D打印成品，与其它展台普通的单色展品有着巨大的差异。借助Stratasys的技术，可以一次打印出来色彩鲜艳、多样的成品甚至是透明、不透明结合的成品，无论是做工业设计样品还是医疗分析，Stratasys的技术都颇有魅力，可谓独树一帜。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？下面一起来了解详情。

亚洲3D打印和增材制造展览会在上海举行

3月1日，2018亚洲3D打印和增材制造展览会在上海新国际博览中心开幕。国内外3D打印行业企业将在展会上全面展示3D打印行业最新技术进展和产品。

今日看点：

一名工作人员（左二）在展会上向参观者介绍金属3D打印的零部件。

资本作主菜整合当甜点 金属3D打印盛宴

今日看点：

2018TCT亚洲展金属3D打印百花齐放，一些企业也在国内首次全面铺开市场。GEAdditive首次联合两大金属3D打印子公司ConcepLaser和Arcam在国内联合展出，展示ConceptLaserM2和ArcamQ10Plus金属3D打印机，以及完整的金属3D打印解决方案。过去两年GE在TCT亚洲展上的展出都是以个体案例和前沿研究为主，这次标志着GEAdditive在国内市场的全面推广。

TCT展Stratasys展示彩色透明3D打印

在3月1日召开的TCT 3D打印展上，著名的3D打印企业Stratasys显示出极为强悍的实力，展示了大量彩色、透明的3D打印成品，与其它展台普通的单色展品有着巨大的差异。借助Stratasys的技术，可以一次打印出来色彩鲜艳、多样的成品甚至是透明、不透明结合的成品，无论是做工业设计样品还是医疗分析，Stratasys的技术都颇有魅力，可谓独树一帜。

中科煜宸新款五轴送粉3D打印机 激光器功率最大1万瓦

近日，南京中科煜宸推出了新一代五轴送金属3D打印机，最大打印尺寸1．5米。中科煜宸在增材制造领域取得了长足的发展，目前已经形成同轴送粉打印（LENS）、铺粉打印（SLM）、电弧3D打印装备（WAAM）、激光增减材装备（Additive manufacturingandmilling）、激光再制造（laser cladding）五大类十二款标准机型。

今日看点：

这款五轴送粉3D打印机，采用LDM激光直接制造技术，用激光将金属粉末直接熔融，逐层沉积成型，最终打印出金属零件。一共有两个型号，激光器功率2000～10000W。

3D打印技术为传统制造业转型升级打开突破口

伴随我国经济增长进入换挡期，传统制造业的发展步伐也逐渐从高速发展向中低速发展转变。如今，统制造业经过30年的高速增长，传正面临转型升级的重要时期。而在传统制造业转型升级的过程中，3D打印技术作为高端制造及修复领域的重要手段，为传统制造业的转型升级提供了重要的突破口。

3D打印也称为增材制造技术，以数字模型为基础，实现了制造从等材、减材到增材的重大转变。工信部左世全表示，作为颠覆传统制造模式的新兴技术，3D打印能有效降低产品开发成本，缩短新产品开发周期，有助于改变我国制造业长期处于价值链低端的不利局面。

印度航天局计划在月球上3D打印类似冰屋的前哨基地

近日，印度空间研究组织（ISRO）正在探索在月球上创建3D打印月球栖息地的可能性。该航天局与NASA，欧洲航天局（ESA）和俄罗斯一道参加了定居地球唯一永久性自然卫星的竞赛。

中国古代有嫦娥奔月的传说，可见人类早就有登上月球的想法，但这个想法在最近几年才从完整的科幻变成了潜在可行的事物。这种可行性在很大程度上要归功于包括3D打印在内的新技术，这些技术正在使我们更接近实际在月球表面建立和建造栖息地。根据ISRO的说法，它计划在不久的将来在月球表面建造类似冰屋的建筑，并计划使用3D打印机和机器人利用来自月球的材料建造栖息地。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210188-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:金属3D打印TCT2018

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

科技传媒网每日精选阅读

“邻汇吧”完成数千万A+轮融资

“邻汇吧”完成数千万A+轮融资

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS