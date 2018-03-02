今日看点：TCT 2018打造金属3D打印盛宴

在TCT 3D打印展上，著名的3D打印企业Stratasys显示出极为强悍的实力，展示了大量彩色、透明的3D打印成品，与其它展台普通的单色展品有着巨大的差异。

3月2日消息，在TCT 3D打印展上，著名的3D打印企业Stratasys显示出极为强悍的实力，展示了大量彩色、透明的3D打印成品，与其它展台普通的单色展品有着巨大的差异。借助Stratasys的技术，可以一次打印出来色彩鲜艳、多样的成品甚至是透明、不透明结合的成品，无论是做工业设计样品还是医疗分析，Stratasys的技术都颇有魅力，可谓独树一帜。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？下面一起来了解详情。

亚洲3D打印和增材制造展览会在上海举行

3月1日，2018亚洲3D打印和增材制造展览会在上海新国际博览中心开幕。国内外3D打印行业企业将在展会上全面展示3D打印行业最新技术进展和产品。

一名工作人员（左二）在展会上向参观者介绍金属3D打印的零部件。

资本作主菜整合当甜点 金属3D打印盛宴

2018TCT亚洲展金属3D打印百花齐放，一些企业也在国内首次全面铺开市场。GEAdditive首次联合两大金属3D打印子公司ConcepLaser和Arcam在国内联合展出，展示ConceptLaserM2和ArcamQ10Plus金属3D打印机，以及完整的金属3D打印解决方案。过去两年GE在TCT亚洲展上的展出都是以个体案例和前沿研究为主，这次标志着GEAdditive在国内市场的全面推广。

TCT展Stratasys展示彩色透明3D打印

在3月1日召开的TCT 3D打印展上，著名的3D打印企业Stratasys显示出极为强悍的实力，展示了大量彩色、透明的3D打印成品，与其它展台普通的单色展品有着巨大的差异。借助Stratasys的技术，可以一次打印出来色彩鲜艳、多样的成品甚至是透明、不透明结合的成品，无论是做工业设计样品还是医疗分析，Stratasys的技术都颇有魅力，可谓独树一帜。

中科煜宸新款五轴送粉3D打印机 激光器功率最大1万瓦

近日，南京中科煜宸推出了新一代五轴送金属3D打印机，最大打印尺寸1．5米。中科煜宸在增材制造领域取得了长足的发展，目前已经形成同轴送粉打印（LENS）、铺粉打印（SLM）、电弧3D打印装备（WAAM）、激光增减材装备（Additive manufacturingandmilling）、激光再制造（laser cladding）五大类十二款标准机型。

这款五轴送粉3D打印机，采用LDM激光直接制造技术，用激光将金属粉末直接熔融，逐层沉积成型，最终打印出金属零件。一共有两个型号，激光器功率2000～10000W。

3D打印技术为传统制造业转型升级打开突破口

伴随我国经济增长进入换挡期，传统制造业的发展步伐也逐渐从高速发展向中低速发展转变。如今，统制造业经过30年的高速增长，传正面临转型升级的重要时期。而在传统制造业转型升级的过程中，3D打印技术作为高端制造及修复领域的重要手段，为传统制造业的转型升级提供了重要的突破口。

3D打印也称为增材制造技术，以数字模型为基础，实现了制造从等材、减材到增材的重大转变。工信部左世全表示，作为颠覆传统制造模式的新兴技术，3D打印能有效降低产品开发成本，缩短新产品开发周期，有助于改变我国制造业长期处于价值链低端的不利局面。

印度航天局计划在月球上3D打印类似冰屋的前哨基地

近日，印度空间研究组织（ISRO）正在探索在月球上创建3D打印月球栖息地的可能性。该航天局与NASA，欧洲航天局（ESA）和俄罗斯一道参加了定居地球唯一永久性自然卫星的竞赛。

中国古代有嫦娥奔月的传说，可见人类早就有登上月球的想法，但这个想法在最近几年才从完整的科幻变成了潜在可行的事物。这种可行性在很大程度上要归功于包括3D打印在内的新技术，这些技术正在使我们更接近实际在月球表面建立和建造栖息地。根据ISRO的说法，它计划在不久的将来在月球表面建造类似冰屋的建筑，并计划使用3D打印机和机器人利用来自月球的材料建造栖息地。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210188-1.html

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