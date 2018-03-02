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7个月1380多万元 湖北兴山光伏扶贫为69村造血

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-02 17:13

兴山共有69个村集体经济收入在5万元以下，无法达到“整村出列”要求。为此，兴山县委、县政府创新光伏扶贫体制机制，2017年建成集中式农光互补光伏扶贫电站，每

“又是一次新突破！”2月27日16时许，湖北宜昌兴山县扶贫光伏电站发电总量突破1400万千瓦时，并网发电7个月总收入达到1380多万元。“这将为全县脱贫攻坚再添动力。”兴山县委书记汪小波告诉记者，光伏电站作为该县扶贫新模式，为69个贫困村带来“阳光收益”，有效破解了村集体收入“空壳”问题。

兴山共有69个村集体经济收入在5万元以下，无法达到“整村出列”要求。为此，兴山县委、县政府创新光伏扶贫体制机制，2017年建成集中式农光互补光伏扶贫电站，每年可从收入中拿出400万元作为精准扶贫专项资金，注入村集体经济，用于精准扶贫。

“年前就收到了光伏发电的5万元分红，为产业发展解了难。”南阳镇白竹村党支部书记胡明海说，以前村集体收入一无所有，想为老百姓办点事非常难。这次得到分红后，村里立马招标购买制茶机，为56亩茶叶深加工做好准备。“终于盼来了，期待今年的茶叶卖个好价钱。”得知这一消息，茶农肖士元高兴地说道。

光伏发电不仅增加了村集体收入，同时还与当地产业发展、劳动就业相结合，在“光伏＋”扶贫模式中走出一条新路子。

26日下午，峡口镇杨道河村10多个村民正忙着在发电扶贫项目2号区域栽种猕猴桃树苗。“三年就能挂果，形成产业后可以稳定增收。”该县城乡建投公司董事长舒化涛介绍，当地探索“农光互补”新模式，在新能源电池板下种植魔芋、元藿、土豆、柴胡等农作物共计400余亩，带动产业发展，让当地贫困户在参与合作社经营中鼓起“钱袋子”。

“光伏扶贫”机制创新让空壳村有了底，产业扶持则让贫困户自身“造血”功能加强。自2014年以来，兴山每年投入巨资扶持核桃、柑橘、茶叶、食用菌、药材、蔬菜、畜牧等特色产业，实现产业扶贫全覆盖，2018年本级财政投入产业扶持资金将达4700多万元。

同时，该县还探索建立爱心众筹平台，全面推进扶贫理事会和孝心养老基金，并在全省率先实行免费高中教育和大病医疗补充保险制度，让贫困村脱贫动力十足，人民生活水平不断提高。

“今年是脱贫摘帽结硬账之年，我们必须把脱贫摘帽作为全县第一位的中心工作摆在压倒性位置，统领全县经济社会发展。”2月23日，汪小波在全县经济工作会上定调，“八大战区”负责人迅速到位，各级各部门誓师进军、协同攻坚，以决战之势打好十大攻坚战，将脱贫攻坚进一步引向深入。

今年，兴山还要完成2个深度贫困村、3个重点贫困村脱贫出列，5065户11255人脱贫销号。时间紧、任务重，该县举全县之力合力攻坚，构建扶贫新格局，积极创新帮扶方式，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。

脱贫攻坚已进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期，如何妥善解决面临的各种问题？各地各部门既要严格按照精准扶贫政策要求，下足“绣花”功夫，向纵深推进脱贫攻坚，还要充分发挥各地优势，多角度创新扶贫模式，培育贫困村脱困能力。

兴山利用魏家山的光照优势，修建电站为空壳村“造血”，虽然并网发电时间还不长，但效果已经显现，这是找准了路子，抓住了重点、解决了难题。创新是发展的动力，在打赢脱贫攻坚这场战役中，只有以创新思维广聚合力，才能推动脱贫攻坚迈上新台阶，提升人民群众的幸福感。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210189-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏湖北扶贫造血多万元

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