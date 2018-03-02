工信部发文强调严控新上单纯扩大产能的光伏制造项目

3月1日，工信部印发《光伏制造行业规范条件（2018年本）》，强调严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目。

工信部称，为深入落实《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，进一步推动光伏产业结构调整和转型升级，持续加强行业管理，提高行业发展水平，对《光伏制造行业规范条件》进行了修订。

值得关注的是，相对于老版本，新规范要求新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30％。同时在新建和改扩建企业及项目产品应满足的条件中，要求多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于19％和21％，这两个指标分别较2015年修订本提高0．5个百分点和1个百分点。

新规范还指出，现有光伏制造商及项目不达标的，根据产业转型升级的要求，在国家产业政策的指导下，通过兼并重组、技术改造等方式，尽快达标。

2017年的中国光伏产业经历了新一轮快速增长。工信部近日发布的2017年我国光伏产业运行情况显示，2017年产业规模稳步增长：其中我国多晶硅产量24．2万吨，同比增长24．7％；产业链各环节生产规模全球占比均超过50％，继续保持全球首位。

工信部同时指出，2018年光伏市场供需压力加大。从供给侧来看，各环节新增及技改产能在2018年逐步释放；从需求侧来看，国际国内新增市场规模增速将会放缓。此消彼长将导致2018年我国光伏市场供需失衡，上下游各环节产品价格将进一步下探，企业将会承受较大压力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210190-1.html

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