　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

工信部发文强调严控新上单纯扩大产能的光伏制造项目

点评

科技传媒网 电缆网 2018-03-02 17:15

3月1日，工信部印发《光伏制造行业规范条件（2018年本）》，强调严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目。

3月1日，工信部印发《光伏制造行业规范条件（2018年本）》，强调严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目

blob.png

工信部称，为深入落实《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，进一步推动光伏产业结构调整和转型升级，持续加强行业管理，提高行业发展水平，对《光伏制造行业规范条件》进行了修订。

值得关注的是，相对于老版本，新规范要求新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30％。同时在新建和改扩建企业及项目产品应满足的条件中，要求多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于19％和21％，这两个指标分别较2015年修订本提高0．5个百分点和1个百分点。

新规范还指出，现有光伏制造商及项目不达标的，根据产业转型升级的要求，在国家产业政策的指导下，通过兼并重组、技术改造等方式，尽快达标。

2017年的中国光伏产业经历了新一轮快速增长。工信部近日发布的2017年我国光伏产业运行情况显示，2017年产业规模稳步增长：其中我国多晶硅产量24．2万吨，同比增长24．7％；产业链各环节生产规模全球占比均超过50％，继续保持全球首位。

工信部同时指出，2018年光伏市场供需压力加大。从供给侧来看，各环节新增及技改产能在2018年逐步释放；从需求侧来看，国际国内新增市场规模增速将会放缓。此消彼长将导致2018年我国光伏市场供需失衡，上下游各环节产品价格将进一步下探，企业将会承受较大压力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210190-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:光伏项目制造产能工信部

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

科技传媒网每日精选阅读

“邻汇吧”完成数千万A+轮融资

“邻汇吧”完成数千万A+轮融资

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS