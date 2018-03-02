【智能制造看长沙】楚天科技：迈入医药装备4.0时代

春节刚过，在楚天科技股份有限公司的生产车间，身着蓝色工装的工人们聚精会神地对智能机器人生产线进行调试检测。作为中国首台世界级水平的医药无菌生产智能机器

机械手灵活地揭开药瓶包装盒薄膜，小巧的药瓶从传送带递入设备。理瓶、洗瓶、灭菌、灌装、加塞……一道道工序在机械手和传送带的默契配合下有条不紊地进行。不到一分钟，戴着蓝帽小盖的成品药瓶排着队列输送而出。

春节刚过，在楚天科技股份有限公司的生产车间，身着蓝色工装的工人们聚精会神地对智能机器人生产线进行调试检测。作为中国首台世界级水平的医药无菌生产智能机器人，该系统生产速度快，性能稳定，无人员干预，无交叉污染，占地面积节约一半。

新建智能工厂、巨资并购德国Romaco集团、2017年实现营业收入12.87亿元……近年来，楚天科技展现出令人惊喜的潜力，这离不开在智能制造之路上的大步迈进。

以创新为利刃，打破国外垄断市场

1月8日，从北京传来喜讯。楚天科技凭借“药剂高效分装成套装备及产业化”项目斩获国家科技进步奖二等奖。

“这不是一件容易的事。”楚天科技股份有限公司执行总裁曾凡云从事研发多年，他说，把药剂装入小药瓶，听上去操作简单，其实大有学问。

与以口服为主的固体制剂不同，常用于注射的液体药剂直接进入血液系统。分装过程质量一旦失控，将直接影响药品质量，危害患者生命安全。人工操作不仅效率低下，而且极易造成污染。

然而，中国药剂分装装备产业起步晚，核心技术长期被国际巨头垄断，这严重影响了中国医药装备和医药行业的发展。

“以自主创新引领行业跨越发展，摆脱国外垄断的桎梏，是企业的应尽之责。”曾凡云介绍，从2003年开始，楚天科技便启动了该项目的研发。

要实现药剂高效分装，有着不可忽视的三大难题：薄壁药瓶易破碎、灌装精度难控制、异物杂质难检测。

以碎瓶为例，在高速运转的流水线中，一旦药瓶因摩擦或碰撞发生破碎，碎片极有可能溅入药液之内，整批药物质量均难以控制。

为找到最适合减少薄壁瓶碎瓶的材料，楚天科技先后进行了30余次实验。瓶壁的螺纹状态、粗糙度、耐压度等每一项都需恰到好处。时至今日，该套高效分装设备的碎瓶率已经控制在万分之一以内。

通过10余年持续研究，控碎、控量、控质三大技术难关被一一攻破。楚天科技成功研制出5大类119种系列化药剂高效高精分装装备。这套装备在分装速度、碎瓶率、产品合格率等多项指标上，达到国际先进水平，成功实现产业化并参与国际竞争。

随着技术的更迭升级，一大批订单接踵而来。一些原本依赖进口设备的制药企业，纷纷转而叩响楚天科技的大门。

开启智能制造新模式，医药装备迈入4.0时代

智能机器人预灌封无菌生产系统不仅帮助楚天科技迅速占领了国内市场，更是将中国医药装备生产企业推上了世界的舞台。2016年，在世界顶级的美国国际制药工业展上，北美客户对该系统产生了浓厚的兴趣。

然而，楚天科技的目的并不止于此。

未来智能机器人将逐步完成医药装备行业无菌生产系统的全替代，实现行业的供给侧结构性改革，这是不可逆转的趋势。要快速抢占发展高地、提升楚天科技在制药装备领域地位，必须实现科技产业化发展。

“以机器人生产机器人，新建智能化工厂，这是楚天科技必须走的一步棋。”曾凡云表示，楚天科技打造智能制造新模式项目，毫不犹豫地往制药装备工业4.0时代推进。

楚天科技董事长唐岳认为，在制药领域集成机器人并加以广泛应用，会有效解决国产医药装备的稳定性问题。

这也正中制药企业的需求。当今企业需要高效发展，围绕单个项目转型升级成为过去式，更多的企业需要装备供应商提供整体化的解决方案。

市场时机已然到来，而技术条件也趋于成熟。而这一切，将在楚天科技初见雏形的智能工厂中得以实现。

用机器人生产机器人，智能工厂与世界同步

在楚天科技智能机器人工厂项目现场，智能工厂建设正酣，厂房以及配套设施拔地而起。

智能化制药是大势所趋，而楚天科技的智能工厂则是更进一步：以智能制造生产智能装备，即用机器人生产机器人。

双智能的生产将打造出高品质机器人及高端制药装备，这不仅会使制药过程更为安全可控，还将推动整个行业转型升级。

根据规划预估，智能工厂的建成将实现人工成本降低66.7%、生产效率提高37.9%、不良品率降低27.3%、能源利用率提高13.3%。

该项目建成投产后，楚天科技将拥有检测机器人、灌装机器人、无菌转运机器人等多种制药机器人装备柔性制造生产线、个性化制药装备的智能工厂，以及适合于我国医药产业升级改造的机器人及智能化高端装备的公共服务平台。数字化车间投产后，预计至少将实现年销售收入7.2亿元，创造利润1.6亿元。

“楚天机器人智能工厂以信息化系统为大脑、工业互联网为神经、自动化物流系统为血液，将各功能区域高效融合，实现整个工厂的运营智能化，成为世界首批制药装备智能生产工厂。”唐岳表示，“在这一领域，长沙将与世界同步。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210192-1.html

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