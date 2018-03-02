海淀东升镇加大环境整治力度 构建文明美丽村镇

2017年，为进一步巩固全国文明城区建设成果，东升镇加大环境整治工程项目投入，以提升群众身边生活环境为出发点，重点加强了对居民小区及周边环境的综合整治，构建文明美丽村镇，让百姓感受到辖区环境品质的不断提升，有效增强百姓的居住幸福感。东升镇八家嘉园小区北侧的休闲公园建设和背街小巷整治就是项目之一。

东升镇八家嘉园小区路北的一片街角空地，原为建设回迁房时临时设置的建筑材料堆放地，场地内临建房屋私搭乱建，环境脏乱差，安全隐患随处可见。在空地西侧，长800米的路面两侧地表裸露，碎石很多，一些地面铺装破损，部分路段垃圾随意堆放，还有车辆违规随意停放，原本并不宽敞的道路显得更为拥挤。不少居民都向村委会反映，在这儿走路费劲很不方便，“脏乱差”和安全隐患问题随处可见。2017年，东升镇政府下大力气对该区域进行整治，将此处4500平方米的临建房屋全部拆除，进行“留白增绿”提升改造，投入800万元进行基础设施建设，建设城市休闲公园，投入33万元进行道路两侧改造，整治背街小巷环境。

公园已于2017年10月底竣工验收，2017年12月正式免费对外开放。建成后的公园总面积约24588平方米，其中绿地面积约20684平方米，绿地率高达84%。公园分为休息活动区、广场活动区、生态种植区、应急疏散区，内部增设移动厕所等基础设施。公园内有视野宽阔的绿地草坪，还有小桥流水、樱花大道等别致景观。公园与八家嘉园小区北门仅一路之隔，居民们下楼就能逛公园！

八家嘉园家门口除了再添2万平米休闲公园，北侧路两侧也已经焕然一新。2017年，东升镇对八家嘉园北侧路进行了综合环境整治，对破损道路重新铺设，加设绿化带、隔离栏，对道路两侧围墙和设备用房进行统一粉饰，协调交通部门规划停车位，共计安装机非护栏和便道护栏1400米，施划停车位115个。如今，这条从双清路去往G7方向的“咽喉”小道既通畅又整洁！

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