格力加薪的背后是制造行业留不住人才的窘境

近日，格力公司发表了一份内部声明，声明称为了与基层员工共享公司的发展成果，公司决定：按照人均每月1000元的总额度，根据绩效、岗位给员工加薪。

近日，格力公司发表了一份内部声明，声明称为了与基层员工共享公司的发展成果，公司决定：按照人均每月1000元的总额度，根据绩效、岗位给员工加薪。这意味着，以格力目前8万多名员工来计算，此次加薪后格力每年至少将增加近10亿元的员工成本。就算是以格力的体量，这也不算是一笔小数目。

而且，这份声明有一句很有意思并值得注意的话――“根据绩效、岗位给员工加薪”。也就是说，与普通的加薪不同，本次加薪是有条件的加薪，会根据员工的岗位分工与绩效考核来进行分配。

那么，既然是加薪，为什么要加以限制？窃以为这样的加薪对于格力来说应该是个无奈之举。因为加薪犒劳员工不只是本意，“留住人”才是格力真正想做的。

时隔一年再度加薪的格力

企业加薪是一件很正常的事，企业盈利增长员工薪水自然跟着水涨船高。但格力的加薪有些反常，因为这已经不是格力近年来第一次加薪了。

2016年的12月，格力电器给所有人员每月普涨1000元，并且是现有月工资基础上，每人每月增发1000元。发放范围是入职满3个月的员工（特殊议薪人员除外）。

不仅是加薪，董明珠还承诺给员工送房送车。2017年2月份，董明珠接受媒体采访时表示，要让每一名格力员工享受到两室一厅。目前格力已经在珠海开始建3000多套“两房一厅”，目的是让每个员工安居乐业，不用为一套房子辛苦一辈子。

董明珠说道：“两房一厅，最基本的。当你以后的收入更高，你有几千万的收入要买一个豪宅，也可以去。当你不走，在这里，这房子就属于你了。”

又加薪又送房，令许多人羡慕不已，心称格力真有钱！但是再有钱的公司也不会乱花钱，本已经加薪送房的格力为何还要再次给员工加薪？这背后折射的是格力的人才大量流失的现状。

据悉，格力每年会被挖走600多人，而且大部分是技术型人才，都是经过5至10年的培养，这些宝贵的人才可以说是格力的心血，好不容易培养出来可以为企业做贡献了，却突然被挖走了，这样的损失可以说是巨大的。

董明珠自己也曾对媒体愤怒地透露，格力的门口天天有其他公司的猎头来挖人。有一次一家国电企业到珠海挖格力的人才，将董明珠惹急了，格力派人去将对方打了一顿，才将对方赶跑了。

这样的人才流失是董明珠不能接受的，也是格力所不能接受的。所以才有了疯狂给员工加薪的举动，虽然不见得是长久之计，但就目前而言格力的员工至少是受益的。

但作为制造业中的庞然大物――格力都有大量人才流失的情况，更何况其他的小企业。

留不住人的制造业

事实上，人才流失并不只是格力一家，目前很多制造企业都面临人才供给不足，员工稳定性越来越差，流动性越来越强的现状。“留不住人”已经演变成了整个行业的难题。

据某一位制造行业的企业主管说，他们的企业所在的工业区通常来说各家工厂每八九个月就要换一批人，他们还算是福利待遇不错的，但员工平均在职时间也就一年多。

试想一下，八九个月换一批人，企业哪里来的核心员工、熟练员工。大多数人刚熟悉了岗位结果又走了，不得以换一批新的员工又来重新培养，不停循环。如此一来，不仅耗费了企业的时间、精力、财力，还不能保证生产的稳定性和产品的质量。

可能有人会说这些企业为什么不像格力一样下血本涨工资。事实上并不是所有企业都像格力一样拥有强劲的盈利能力，小型制造企业必须要先考虑企业自身的赢利状况。在目前国内制造行业整体下行的状况下，如东莞等地的制造企业都面临着利润下降的问题。企业都挣不到钱，拿什么去给员工加薪。并且即使很多企业是加了薪，人才流失的情况也并没有得到大幅改善。

总之，制造业“留不住人”是一个严重的问题。像格力这种体格的公司可以用疯狂提高员工工资福利来留住员工，但这种方法不适用于所有的企业。就目前来看，这个问题仅凭企业是无法解决的，也是不可能解决好的。必须要企业、政府以及社会等各方的共同协调、共同努力，共同采取措施才能真正加以解决。

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