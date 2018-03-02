福建泉州：“数控一代”已经成为泉州特有标签

自2016年泉州市获批创建“中国制造2025”试点城市后，泉州市便大力支持本地企业与“国”字号大院大所合作建设新型科研机构，成功引进中科院、华中科大、哈工大等

自2016年泉州市获批创建“中国制造2025”试点城市后，泉州市便大力支持本地企业与“国”字号大院大所合作建设新型科研机构，成功引进中科院、华中科大、哈工大等国内一流的科研院校，来泉设立36家高端创新平台，使之成为泉州智能制造技术提升的重要支撑。同时，集聚了包括33名院士在内的近1000名高层次人才，并开展科研攻关项目318个。

泉州属于福建省下辖地级区划， 简称“鲤”， 别名鲤城、刺桐城，位于福建省东南沿海，北承福州，南接厦门，东望宝岛台湾，辖四区、三市、五县和泉州经济技术开发区、泉州台商投资区，是福建省确定做大做强的三大中心城市之一，是全国首个东亚文化之都，联合国教科文组织唯一认定的海上丝绸之路起点，是列入国家“一带一路”战略的21世纪海上丝绸之路先行区。

不仅如此，泉州也是一个制造业大市，其工业产值超万亿元，并且具有优越的产业集群优势。在当前大规模转型的关键时期，泉州加快“数控一代”示范工程和“泉州制造2025”，以智能制造为突破口，实施智能制造发展专项行动，全力推动产业转型升级。

2013年年底，泉州在福建率先实施“数控一代”示范工程，拉开制造业“机器换工”大幕。企业在更新换代的过程中，享受到多重改革红利。为了降低用工成本，泉州市鼓励企业实施“机器换工”，率先在全省实施“数控一代”示范工程。目前，泉州市已有1800多家规模以上企业参与“数控一代”示范工程，规模以上企业装备数控化率达40％，平均减少劳动用工30％。累计兑现财政扶持资金24亿元，撬动全社会投入1260亿元。

据了解，日前，泉州市经信委启动编制2018年泉州市“数控一代”示范项目产品，支持企业开拓市场，推动泉州市装备制造产业跨越发展，促进产业转型升级。入选“数控一代”示范项目产品的企业将享受到“真金白银”的奖励和补助。此外，还将鼓励泉州市企业采用融资租赁方式（非售后回租）使用泉州市“数控一代”示范项目产品，分别按融资租赁合同中设备投资额（扣除增值税、融资租赁费用）的10％和20％，给予供货企业和承租企业补助。

一直以来，泉州市委、市政府把实施“数控一代”示范工程建设和发展智能制造作为加强供给侧结构性改革、加快产业转型升级的重要抓手，加大政策支持力度，大力推动传统制造业向数控化、智能化发展。如今，“数控一代”已经成为泉州的特有标签，泉州“智造名城”的称呼实至名归。

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