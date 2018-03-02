俄罗斯研发出节能环保燃料气溶胶

据西伯利亚新闻网报道，俄托木斯克理工大学研发出获取燃料气溶胶的节能环保技术，可用于快速点燃火力发电厂和锅炉房的锅炉，还可用于柴油发电机燃烧室以及汽车内

据西伯利亚新闻网报道，俄托木斯克理工大学研发出获取燃料气溶胶的节能环保技术，可用于快速点燃火力发电厂和锅炉房的锅炉，还可用于柴油发电机燃烧室以及汽车内燃机。

研究人员通过使用含有3－10％有机杂质（汽油、煤油、石油、润滑油等）工业用水和废水来获取气溶胶。这些杂质不仅不会干扰，反而有助于燃料的研磨，改善燃烧。通过爆炸沸腾和液滴分散作用直接在燃烧室将燃料粉碎。分散过程包括液体或固体的精细研磨，以获得精细分散的悬浮液、乳液和粉末，向燃料成分中加入1－3％的水时，就可实现这种效果，液滴的衰变发生在相对较低的150－300℃的温度。

实际应用中，通过喷嘴装置将乳液和悬浮液注入燃烧室。加热时，由于在燃料不均匀成分的边缘产生压差，就会发生爆炸汽化：气化后乳液中含有两种液体，而悬浮液中含有液体和颗粒。在这两种情况下，原来的液滴被粉碎成更多更小的颗粒。实验表明，蒸发表面积可以增加15倍以上。这意味着气溶胶将比当今广泛使用的燃料供给系统的加热、蒸发和点燃速度快3－4倍，可以显著降低点火过程的成本，加快点火速度。

目前世界上共有三个科研组正在研究此项技术，分别是德国科研组、由西班牙、英国和法国科学家组成的联合科研组以及托木斯克理工大学科研组。托木斯克理工大学技术的独特之处在于它可以使用各种各样的燃料乳液和悬浮液。

目前，托木斯克理工大学的研究人员正在创建一个实验信息数据库，包括各种外部和内部条件下不同成分燃料液滴的加热、蒸发、分散和点燃过程的主要参数。在此数据库基础上，俄研究人员将创建预测数学模型，以加快该项研发技术在生产实践中的应用。研发获得俄罗斯科学基金会及俄罗斯联邦总统国家奖励委员会的资助。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210196-1.html

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