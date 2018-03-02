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IDC：去年第四季度可穿戴设备出货量涨7.7% 苹果力压小米

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科技传媒网 腾讯科技 2018-03-02 19:04

IDC：去年第四季度可穿戴设备出货量涨7.7% 苹果力压小米

　　3月2日消息，据外媒报道，市场研究公司IDC最新发布报告显示，随着对可穿戴电子产品的需求持续增长，苹果公司已经从竞争对手Fitbit和小米手中夺走了决定性的市场领先地位。

　　在2017年假日购物季，苹果首次占据了可穿戴设备市场的主导地位，市场份额达到21%。相比2016年，苹果2017年在可穿戴设备领域取得了重大进步。2016年时，该公司可穿戴设备出货量还不到Fitbit(2250万部)的一半，比小米少500万部。当时，小米的可穿戴设备出货量增长速度比苹果快得多，但2017年出现转机。

　　由于苹果智能手表Apple Watch Series 3销量强劲，加上Fitbit的假日购物季表现相对疲软，苹果在全球出货量为800万部，Fitbit和小米分别为540万部和490万部。在2017年全年，苹果可穿戴设备总出货量为1770万部，小米和Fitbit分别以1570万部和1540万部。IDC表示，小米和Fitbit的数据差异仅为1%或更小，这使它们可以并列为第二名。

　　在2017年的假日购物季，共有3790万部可穿戴设备出货，比2016年同期增长了7.7%。这个领域的五大顶级公司第四季度出货量都超过了150万部，然而无论是从季度还是全年角度来看，2017年“其他”可穿戴设备厂商的出货量都占据着最大份额，分别为1560万部(第四季度)和5550万部(全年)。这意味着，超过40%的可穿戴产品继续来自较小厂商，不过随着大品牌(尤其是苹果)的继续增长，这一数字正在下降。

　　苹果2017年整体出货量猛增在很大程度上受到假日业绩的驱动。IDC指出：“2017年第四季度是苹果占据市场领先地位的第一季度，而此前几个季度，它始终落在Fitbit或小米之后。”IDC认为，苹果吸引了更多新客户，包括基本型可穿戴设备升级者，以及对Apple Watch Series 3的网络连接功能感兴趣的人。

　　IDC还指出，华为在前五名中增长最快，但其始终关注中国市场“有些不利”，因为该品牌在世界舞台上的表现略有下降。同样，尽管小米的出货量相当稳定，但该公司主要面向中国客户销售，只有15%的产品销往国外。

　　IDC对Fitbit的评价更加积极，并指出，尽管其出货量下降，但该公司始终在深入医疗保健领域，为未来的增长奠定了基础。

　　IDC将Garmin的轻微增长归因于其智能手表的快速增长，而不是其基本健身追踪器。有趣的是，IDC没有过多提及Fossil，尽管后者是2017年出货量排名第五的可穿戴设备供应商，但它并不是第四季度的领导者。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210197-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:苹果出货量

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