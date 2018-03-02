魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

最近国产电影春节档期大热，票房一路高升，已经冲破了100亿的这个关口。而这个档期里最火爆的电影要数《红海行动》了，从一开始排片率被碾压的情况下一路逆袭，如今站稳了单日票房第一名的地位。和国产电影票房一样，3月份的手机市场也开始火爆起来了，很多手机厂商都相继宣布在这个月里发布新产品。其中，在网络上拥有不俗知名度的小米手机近日也官方宣布了一条消息，旗下的红米Note5将于3月16日发布。不过小米这次并没有走传统的发布套路，而且像华为一样先在国外发布，秀一下自己的国际形象，然后再回到国内发布。红米Note5已经在印度正式发售，小米官方称“印度的相机怪兽”。先国外发布再回国发布这条套路已经不算新颖了，小米可不要把自己弄得像联想一样，最后成为了“印度良心”。

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不愧是国产红蓝CP，魅蓝E3近日也要发布

三月份的手机市场可不是只有小米一家发布，作为长期以来的竞争对手，也被称为“红蓝CP”的魅蓝手机近日也有动作。据悉，魅蓝将于3月份发布一款新的手机，目前看来就是E系列的产品——魅蓝E3。魅蓝E系列一直是个比较特殊的存在，定位是中高端的旗舰手机水平，在技术创新方面经常有不少亮眼的表现。而这次的魅蓝E3，光是发布会邀请函就让人眼前一亮。

魅蓝E3的发布会邀请函是一个平底锅和一个单反相机镜头，延续了今年魅蓝S6邀请函的“蓝色大板砖”风格。从这两个看似奇特的东西可以解读出，魅蓝E3这次可能会同时出现两个系列——G(Game)和P(系列)。平底锅指的是游戏《绝地求生》，侧重游戏体验;而单反镜头则是侧重拍照效果的魅蓝E3 P系列，成像效果要比去年的拍照手机担当魅蓝Note6还要出色不少。

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进军高端市场，魅蓝E3售价突破2K

魅蓝手机在千元机段位耕耘多年，收获了不错的成绩。从之前的爆料来看，这次的魅蓝E3无论在外观(18:9全面屏)还是配置上(骁龙或者三星处理器)都有极大的提升，而自身的定位也往前了一步。根据魅蓝李楠的透露，今年魅蓝将会有定价2499元的手机，从目前来看，这款魅蓝E3是最有可能的。而2499元的这个价位的手机，可不能像红米Note5那样只讲“性价比”，必须要有一些与众不同的科技含量。而魅蓝E3的P和G系列，应该就是它能够进军2499元价位的信心所在。

小结：三月份的国产手机市场十分精彩，红米继续在千元机市场里秀肌肉，魅蓝也要开始进军更高端的市场。不过魅蓝E3这次的产品差异化策略，如何让手机在拍照和游戏方面做到极致，更有看头。

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