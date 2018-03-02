佛山三水区内首个精准帮扶光伏发电项目完成发电并网

2月27日，区内精准帮扶首个光伏发电项目在乐平镇黄塘村正式竣工，该发电项目占地面积150平方米，总投资19．8万元，设计年发电量约22千伏，预计每年可为村集体增
2月27日，区内精准帮扶首个光伏发电项目在乐平镇黄塘村正式竣工，该发电项目占地面积150平方米，总投资19．8万元，设计年发电量约22千伏，预计每年可为村集体增收2．2万元，接下来约120平方米的第二期光伏发电项目也将推动建设。2017年，乐平承办的区、镇两级精准扶贫的黄塘村委会上尾、下尾，牛布，上拾、下拾五条帮扶村民小组建设光伏发电项目投入120万元建设经费，将扶贫村组内的文化室，红色驿站的楼顶作为光伏发电的设施用地。
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