光伏硬科技铸就创新硬实力

硬科技的理念也在光伏行业引起广泛热议。光伏是战略性新兴产业，科技创新既是光伏发电提升效率、降低度电成本以促进更广泛利用的关键，也是光伏最终成为主导能源

自去年底全球硬科技创新大会在西安举行，硬科技的理念便在各科技领域备受关注。硬科技的概念，最早由中科院西安光机所米磊博士提出，是对人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片、信息技术、新材料、新能源、智能制造等领域中的高精尖原创技术的统称，因其具有极高技术门槛和技术壁垒，难以被山寨复制和仿冒，而成为衡量科技创新能力的重要标志。

硬科技的理念也在光伏行业引起广泛热议。光伏是战略性新兴产业，科技创新既是光伏发电提升效率、降低度电成本以促进更广泛利用的关键，也是光伏最终成为主导能源，成为推动能源转型中坚力量的依托。2015年国家能源局牵头启动领跑者计划，旨在通过建设先进技术光伏发电示范基地、新技术应用示范工程等方式，来促进整个光伏行业产品发展和技术升级，最终实现平价上网。2017年技术进步对中国光伏产业的推动作用尤其突出。不断推陈出新的技术革新，带来光伏发电转换率水平的节节攀升，持续的科技创新成为产业发展的关键。

机遇与挑战并存

2017年，全球光伏装机量继续增长，达到102GW。而中国光伏更是迎来十年来最好的发展机遇，全年新增装机首次突破53GW大关，占据全球装机总量半壁江山，提前完成了“十三五”规划装机目标。中国光伏已经成为全球光伏产业的引领者，同时也快速飞入寻常百姓家，给老百姓带来了清洁能源和致富新路。

市场化驱动光伏行业的发展。为应对标杆上网电价下调和补贴减少的实际情况，企业必须进行技术研究以降低度电成本，落后的技术和产能将逐渐被淘汰；另一方面，政府鼓励企业使用高效产品，“领跑者”计划不断促进行业进行技术创新以提高发电效率。光伏行业发展已经从“补贴驱动”转变到技术产品的创新与规模化应用所带来的“降本提效”推动。在政策、市场、技术的催化下，光伏技术竞争也日益激烈，创新发展成为重中之重。

杜邦光伏解决方案全球总经理汪伟认为，当前光伏行业机遇与挑战并存，光伏硬科技的探讨正当其时。科技创新才是可持续发展之道。对科学创新的承诺一直以来都是杜邦公司的核心，杜邦对光伏材料不懈的科学探索成就了其在该领域的科技实力。杜邦希望与本地合作伙伴一起，共同推动光伏领域的创新，以科学共创可持续发展的美好能源未来。

科技创新是“高效”与“长效”的根基

自2015年以来，光伏发电“领跑者”计划稳步推进，有效地推动了行业技术的创新和应用，促进光伏产业技术的革新和产业升级，提升先进高效的光伏产品的市场占有率。国家能源局对第三批“光伏领跑者”项目设定了更高的标准，比如，应用领跑基地采用的多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率应分别达到18%和18.9%以上。

汪伟指出，技术创新和成果转化是企业生存和发展的根基。企业必须加大研发投入，加快创新升级，才能保持核心竞争力。杜邦通过与中国客户在销售、营销、研发、运营等各个不同层面紧密协作，助力光伏行业创新升级，实现效益与质量并重的可持续发展。

光伏电站的长期高效安全运行是加速平价上网的“催化剂”。高效组件确保发电量的持续攀升。光伏行业通过持续创新和技术升级，实现降本提效、产业升级。在产品研发方面，成绩斐然，带来更高的转换率和全新的解决方案。杜邦? Solamet? 导电浆料不断创新，为效率领航，在过去9年间推出了130多种新产品，帮助提升电池转换效率达30%，降低系统安装成本和发电成本。随着领跑基地技术准入门槛进一步提升，“领跑者”计划通过推动建设技术领跑基地，将促进行业自主创新和技术进步，加速行业高效化趋势。

而“高效”需与“长效”并重，“领跑者”需要树立“长跑”意识。光伏行业发展离不开“高效”，更离不开“长效”，只有两者同时到位才能保证行业的稳健发展，使光伏产业在能源市场形成综合的行业竞争优势。我们不仅需要高效组件，更需要高可靠性的组件，才能够保证电站在寿命期内高效可靠运行，以使度电成本降到最低，保证投资回报，最终实现平价上网。杜邦希望通过为行业提供不断创新的高效、高可靠性的光伏材料，助力光伏“领跑”与“长跑”。

而实现“长效”需提升行业品质和可靠性标准。光伏行业亟待完善相关技术标准，提高市场准入门槛，尤其是分布式光伏系统，只有严格提升品质和可靠性标准才能应对远比集中式电站更复杂多变的使用环境。根据TUV莱茵报告，过去有关组件的质量问题不断增加，其中背板失效是组件的前三大质量问题之一。现行标准无法真实模拟户外使用的实际情况，而经过组件加速序列老化测试验证的材料，可以大幅降低在早期出现背板失效的风险，提升安全性和耐久性。杜邦? Tedlar? PVF薄膜是唯一经过30多年户外实绩验证的背板材料，即使在严苛条件下也能有效保护光伏组件，为确保电站项目实现最大发电量，助推产业“长跑”发挥至关重要的作用。

技术升级、产业升级，是“十三五”时期光伏产业发展最根本的任务。光伏行业迎来了前所未有的发展良机，光伏同伴们应携手共进，通过硬科技推进能源生产和消费革命，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系的长远目标而共同努力，让新能源真正走进千家万户。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210200-1.html

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