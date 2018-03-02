乐视网公告：贾跃亭所有股票质押式回购交易均已违约

科技传媒网讯 网易科技新闻3月1日晚间消息，乐视网发布晚间公告，对近期市场传闻进行澄清。乐视网在公告中称，经与贾跃亭邮件确认，截止目前，贾跃亭所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且贾跃亭所有股票质押式回购交易均已违约。公司目前未收到贾跃亭先生关于其持有乐视网股票的任何处置计划或安排告知，且贾跃亭先生持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响。公司也将持续关注贾跃亭先生、刘弘先生、贾跃民先生股份变动情况并及时履行信息披露义务，后续相关信息请以上市公司公告为准。

乐视网公告全文如下：

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210201-1.html

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