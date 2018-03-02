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TOP投资人|专访徐小平：2017年的创投市场把我搞懵了

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-02 19:12

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TOP投资人专访徐小平：2017年的创投市场把我搞懵了

从共享单车到新零售，从人工智能到区块链，从直播答题到内容创业，移动互联网时代，每一次商业机遇的新风口周期在变得越来越短，无论对于创业者还是投资人，一上场就出现“留给选手的时间不多了”已成了常态。

2018年春，网易科技联合起风了推出“Top中国投资人”深度访谈节目，将分别就当下热点方向，邀请国内顶级机构若干位资深合伙人共同探索未来一年创投趋势。

“Top中国投资人” 首期，推出真格基金创始人徐小平的深度访谈。


采访| 杨霞清 罗智勇

整理| 彭丽慧


“真格基金正努力成长为一只带利爪的熊猫。”徐小平认为已经进入第七个年头的真格基金到了亮出利爪的时候。

而对于要亮出利爪的目的，他特地强调并不是为了与其他投资人或投资机构抢项目，而是一旦看见好项目，除了发挥原来快的特点，现在也要狠。如果说真格基金以前的投资策略是只投入少数资金，那现在则会全投进去，占绝对份额。

徐小平把这种变化归结为信心越来越足。据不完全统计，从成立至今，真格基金已经投资超五百个项目，无疑是风险投资领域的高产户。“我们也陆续会有公司上市，也会有很多回报回来。”经过此前七年的布局，徐小平认为，收获的季节已到。

对于真格基金下一步的规划，他表示，真格应该顺应时代的成长，成为一个早期领域里面的全能投资队长。

而对于徐小平自己来说，新东方上市后，离开董事会的他开始从事个人天使投资。期间手上拥有兰亭集势、世纪佳缘、聚美优品等项目，到了2011年，徐小平结束了孤军奋战的日子，和王强、红杉资本中国基金联合创立天使投资机构“真格基金”，真格基金自成立以来一直位列天使投资机构的前茅。

既高兴又有压力，是他现在状态。高兴的是创业者们予以的认同，压力也是来自于是否配得上外界给予的这种荣誉。因此，徐小平时刻保有强烈的危机感。

“快”、“变”、“懵”――徐小平用这三个字总结了2017年中国创投市场。作为一名投资老兵，他对网易科技坦言，2017年市场变化把他弄懵了。“无论是科技概念、创业模式，还是技术创新，我真是一脸懵。”但在这个快速变化的环境里面，他认为要么出局，要么就挣扎着前行。

“目前我觉得我还有足够的脑力和意识，再做二十年甚至三十年（投资）都可能，所以我做投资可以做到很老很老。”屏幕前的徐小平用突然急促上扬的语调表达着他对于投资的热情。

那么，

中国创投市场风口转移越来越快，从2017年的AI、共享单车、新零售到2018年的区块链，永远都站在风口或创造风口的徐小平有何看法？

早期投资基金风险高，回报低的特点，使很多基金投资阶段后移倾向，作为早期投资机构，真格基金是否改变投资策略？

近两年，投资AI最多的机构不是创新工场、不是IDG，而是真格基金（来源：IT桔子2017年8月公告的数据），那么真格基金在投资过程中，总结了哪些经验？

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此，网易科技独家专访真格基金创始人徐小平，以下网易科技整理的采访实录enjoy

真格基金正成长为一只利爪的熊猫

网易科技：在过去这些年，真格基金一直是中国天使创投的领头羊，但在这两年，行业里面也出现很多快速崛起的新锐机构，你有没有担心过，真格基金会被其他快速崛起的新机构超越？

徐小平：我的这种危机感是非常强的。现在真格基金会两三个月开一次务虚会，谈的主要内容就是真格基金怎么保持最优。因为如果我们在特定的时间里面投不到市场上认为的最好项目，那就有可能被淘汰出局。

此外，我认为衡量基金的标准，主要是看回报率，所以我希望真格基金回报率是最高的。当然如果看排名的话，今年我们拿到的排名也都是排在前面的，虽然我们也会很高兴，但高兴的背后也有一种压力。这种压力来自于我们是不是配得上这种荣誉。

网易科技：你觉得真格基金的核心竞争力是什么？

徐小平：当然是我（笑）以及我的团队。我为什么这样讲呢？当年在中国，天使投资人非常稀有的时候，我做了真格基金，投了很多项目，所以大家就认可我了。此外，我和真格整个团队会全力支持创业者，为他们提供投后帮助。另外我每年到各个高校、海外去巡讲，也建立了一个创业鼓吹者形象。这些构成了我们的一个独特的竞争力。

我的梦想是，不仅是真格基金、而是整个中国投资界能涌现出更多特别牛的年轻投资人。我希望未来创业者在找投资时，会对我说徐老师，我不见你，我要见某某某投资人。

网易科技： 真格基金的投资范围是否会从天使往后移？

徐小平：真格基金自身的check size越来越大，以前单个项目投资50万美元、100万美元就到头了，现在我们可以投到300万美元或者更高。

所以现在种种原因使得我们内部也在提升自己，也在变。从以前放一点钱进去的天使型投资，到现在真正的投资人上来。真格内部有一个公式叫commitment times two，就是承诺“要么不投，要么加倍。”

当然这也源于我们信心也越来越足，艺高人胆大。如果我们觉得这个项目有把握，就全投进去了。举例来说，一个需要融资400美金项目，按照真格之前的做法，会只出一半，但是现在我们就全拿来。

网易科技：在您心目中，现在真格基金是一个什么样的形象？

徐小平：我觉得真格在成长为一个带利爪的熊猫。我们是时候要亮出利爪了。真格基金跟我差不多，就如我在减肥，真格也得增肌。增肌的目的，不是为了说和其他投资人或投资机构抢项目，而是看见项目以后，除了要发挥我们原来快的特点，现在也要狠。狠就是说去争取更大的份额。

到了2018年，真格基金也进入第七个年头，我们也会陆续有公司上市，也会有很多回报回来。但是我想我们也应该顺应这个时代的成长，成为一个早期领域里面的全能投资队长。

早期天使投创业者的路人

网易科技：其实在2017年的时候，很多早期基金是有点恐惧的。因为投早期风险高，回报低，因此很多基金开始做中期或者后期，您怎么看待这种现象？

徐小平：我的好朋友险峰长青创始合伙人陈科屹说过，早期基金做天使，项目死得最快。然后好不容易活下来一个，又是退得最晚。所以早期资金不好做。

从我的角度看，还要再加一点：叫“看得最多，选得最多。”这个是一个折磨人的行业。但是如果你不热爱它，如果你没有沙里淘金的心态，是做不长的。所以我经常跟我的团队讲，看一千个项目，如果能够选到一个，那就不错了。

网易科技：您对于很多新希望加入到天使投资人队列的新人，是否有好的建议？

徐小平：天使投资是所有创新的源泉。“问渠哪得清如许，唯有源头活水来。”如果没有马克・扎克伯格的同学给他三千美金，马克・扎克伯格可能就错过创建Facebook的伟大机会。

因此，我鼓励他们早点进入天使投资人行业，因为，即使亏了钱，也是亏给了这个时代最有冒险精神，最有奋斗野心，最有领导力的（创业者）那帮人。

AI已落地，入日常生活

网易科技：AI越来越成熟，并逐渐进入到应用领域。那您觉得有没有一些泡沫或者过热的情况存在？

徐小平：大概从三五年前，人们就开始讨论AI，到了2017年，AI成了一个重要的热点话题。AI正在国防、边防、公安、零售、家庭各个领域里面起到巨大的作用。其实我认为AI的实际应用场景已经落地了，就像真格投资几家AI公司，有帮助零售公司防盗防窃的，还有帮零售公司直接提高销售率的。当客人进入店铺，系统虽然不知道客人的姓名、地址，但会跟据客人在店的全部消费记录，分析出他的消费喜好，用以个性化推荐商品。因此，AI在零售领域的运用极大地拉近了消费者和商品之间的距离，促进了零售的提升。

所以，AI已经进入了日常生活，没有泡沫，只有彩虹。

网易科技：有一种观点认为，AI创造的产值未来会千倍于移动互联网，您怎么看？

徐小平：孙正义说过，日本需要三千万台机器人。如果按照他对未来的设想，AI会彻底地渗透到我们的生活的每一面。比如我们最近投的一家送餐公司，外卖员把饭送到写字楼大堂，然后交给机器人，由机器人完成最后的送餐任务。

真正的AI是什么？我认为是自动驾驶。自动驾驶是真正的机器人，它代替人驾驶，有一个顶级专家曾对我表示，可能二十年之内，人工驾车就变成非法的了，因为自动驾驶的效率和安全性远高于人驾驶。所以作为参与者，我觉得它才刚刚开始。

网易科技：对于AI自动驾驶这类高科技公司，您是怎么去判断某个公司的价值？

徐小平：高科技投资中有一种技术派投资人，通过分析、调研来判断某个公司的价值。但这对我们来说不可能做到，我的评判标准主要是看这个创始人和他的团队是不是牛。如果某个最著名的、跟汽车相关公司的首席科学家出来做自动驾驶，我肯定会投。

总而言之，真格基金判断的标准是看创始人的背景和团队，看这个团队是不是做过这些事，然后做的事是不是有逻辑上的有机关联。如果新东方出来的一个人要去做自动驾驶，我不会投，因为即使是新东方最牛的人也跟汽车行业无关呀！相反，如果新东方出来的人要做一个人工智能的托福教育，然后他团队里还有一个搞科技的，那我就有可能投他。

创业者千万不要追风

网易科技：最近一两年，创投风口转换越来越快，有一种声音认为风口是人为的，那您认为是投资人推起来，还是说它存有一种规律？

徐小平：当然不是投资人推起来的，这是时间的必然、技术的必然、生态环境日趋完善的必然。云计算时代来临前，每家企业需要另外配置服务器；现在，企业只要插上线就能用。所以整个技术的进步导致创业变得越来越容易。此外，创业的环境越来越完善，想法的实现越来越容易，这就导致了所谓的速度越来越快。

网易科技：您是怎么看待追风口这个问题的？

徐小平：创业者成长的速度变快，创业成功的速度也快了，但这与追风口是两回事。有些人追上了风口也不一定成，比如说共享单车，几十家共享单车企业最后成的也就两三家。

因此，创业要不要追风口，NO，千万别。因为风口是人创造出来的，而不是你自己想追就能追上去的。比如戴威做ofo的初心是觉得校园里的自行车经常丢，但校园又遍地都是车，那大家为什么不共享一辆？他发现了这个需求，因此创造了风口。

所以创业最宝贵的还是要原创，来自于你内心深处的一种发现和需求。

2017投市：快、、懵

网易科技：如果从创投的角度，您会用哪三个关键词来形容一下过去一年的发展和成就？

徐小平：如果要形容2017年的创投市场，我的第一个关键词是快。那么快的意义在于，在创投领域，无论是生态环境、国家政策、资金、孵化器，还家长支持都发生了快速的变化。过去一个人要创业，说服父母就得说服一年，但现在，父母可能还会催你创业。

第二个关键词是变。2014年互联网+被正式提出，2017年就有了AI+，然后到了现在有了区块链+。

第三个关键词是懵。对我个人而言是真懵。无论是科技概念、创业模式、还是技术创新，我真是一脸懵。坦率说，在这个快速变化、“快变懵”的环境里面，我要么就出局，要么就挣扎着前行。目前我觉得我还有足够的脑力和意识。

网易科技：您觉得2018年整个创业市场会怎样变化？

徐小平：我觉得在AI领域会诞生更多重磅应用。像在日常生活领域，扫地就是一个AI应用，此外，冰箱、洗衣机、空调等类目的变革也快了。在新零售领域，像无人售货店这种极度便利的零售会成为我们生活里面的必然。

但是这种预测，用2017年的经验来说没有意义，2017年的经验是说快、变、懵。我觉得2018年我将依然面对着快、变、懵，总有一天我会“精神崩溃”（笑）。

网易科技：最后请徐老师对2018年的创业者说一些寄语吧。

徐小平：前几年好多人都说，中国进入了创业的黄金十年，今天我依然说，中国会迎来创业创新的黄金十年、黄金二十年，黄金时代会不断延长。所以在这个创业的黄金时代，创业者们大有可为、机遇无限，我们一起努力，拥抱中国创业创新的黄金时代。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210202-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:新东方top创投天使投资徐小平

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