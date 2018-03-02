北京隆源成型金属铺粉3D打印机亮相2018TCT亚洲展

3月1日，2018亚洲3D打印、增材制造展览会（简称：TCT亚洲展）在上海新国际博览中心N1馆隆重开幕。三帝科技旗下北京隆源自动成型系统有限公司（以下简称“隆源成型”）携自主研发的金属铺粉3D打印（SLM）设备AFS-M260、AFS-M120亮相并现场打印，引发广泛关注。

隆源成型金属铺粉3D打印机采用了其自主研发的送粉系统和开源软件，突破了高精度运动系统、封闭式供粉系统、惰性气氛控制，过程监测及整机控制等技术难点，可实现普通不锈钢、镍基合金材料的高效成型，还可对钛合金、铝合金等易燃合金在保护气体下进行高效成型。其中，AFS-M260适于小型精密金属零件3D打印，可应用于医疗、汽车、模具加工等领域；AFS-M120双缸结构、前后铺粉设计，显著提升了设备的精确性与可靠性，可应用于齿科医疗、珠宝及教育领域。

图：金属铺粉（SLM）3D打印机AFS-M260

图：金属铺粉（SLM）3D打印机AFS-M120

图：隆源成型金属铺粉（SLM）、同轴送粉（LMD）、砂模/蜡模打印（SLS）样件

图：隆源成型工作人员向观众悉心讲解

图：三帝科技、隆源成型董事长宗贵升博士接受三迪时空采访

作为持续运营了24年的工业级3D打印（金属、非金属SLM/LMD/SLS）技术、激光加工技术设备服务商，北京隆源成型通过自主研发的金属铺粉3D打印设备（AFS- M90、M120、M260、M300），金属同轴送粉3D打印设备（AFS-D600、D800V），选区激光粉末烧结快速成型机（AFS-360、500、LaserCore-5300、6000、7000）等，为用户提供快速铸造、金属功能件直接制造、激光修复、激光表面强化等大功率激光系统集成的定制化服务，其金属、非金属打印产品已成功应用于飞机零部件、汽车发动机、模具加工等生产制造领域，缩短了产品开发周期，降低了开发费用。其近千家设备、加工服务用户遍布航空航天、汽车制造、石化、矿山、机械制造、船舶、军工、医疗、文化艺术等领域及研究院所和高校。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210204-1.html

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