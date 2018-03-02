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安徽省制定2018年大气污染防治任务

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-02 19:29

据安徽商报报道日前，《2018年安徽省大气污染防治重点工作任务》（以下称《任务》）由安徽省大气污染防治联席会议办公室印发。

据安徽商报报道日前，《2018年安徽省大气污染防治重点工作任务》（以下称《任务》）由安徽省大气污染防治联席会议办公室印发，根据要求，今年我省主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放量分别较2015年削减13％、11％，全省未达标城市（除池州、黄山市外的14个市）PM2．5平均浓度达到52微克／立方米以下，PM10浓度持续下降。

开发园区年底实现集中供热

《任务》要求加强劣质煤、散煤管控，发展清洁能源，加快秸秆电厂建设。 2018年底前，各市建成区35蒸吨／小时以下燃煤锅炉以及玻璃、陶瓷行业工业窑炉要完成50％清洁能源替代，力争2019年底前全部完成。大力推行集中供热，到年底，国家级开发区、市属省级开发区基本实现集中供热。

全面核实重点工业企业无组织排放治理完成情况，10月底前，基本完成钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业的无组织排放治理工作。

小企业“散乱污”，今年将开展专项行动，对治理达标无望、偷排直排的工业摊点和小作坊，一律关停取缔、依法吊销营业执照。6月底全面完成集中整治任务。冬季为污染高发季节，《任务》要求加强工业企业生产调控力度，制定企业错峰生产工作方案和任务清单。

车辆遥感监测设备覆盖各城市主要进口

严格控制机动车排气污染，今年全省新增及更换的公交车中新能源公交车比重应不低于70％。加快推进遥感监测及网络平台建设，10月底前，各市要在城市主要进口、覆盖高排放车辆通行的主要道口部分安装固定垂直式遥感监测设备、移动式遥感监测设备；建立网络监控平台，实现国家、省、市三级联网。

与此同时，重点实施公共交通设施建设、步行和自行车交通设施建设改造、公共自行车系统建设等项目。今年，全省城区人口100万以下、100至300万、300万以上城市，万人公共交通车辆拥有量分别达到12、16、17标台以上。

建立重污染天气应急减排清单

2018年12月1日至2019年2月15日，未达标城市建成区内停止各类建设工程土石方作业、房屋拆迁（拆除）施工。重大民生工程、重点项目和重点造林绿化工程等，确实无法停止土石方作业的，由项目建设单位提出申请，经行业主管部门初审，报市级人民政府同意后方准施工。

各地要依据当地烟花爆竹禁限放管理规定，落实县级以上城市建成区禁止销售、燃放烟花爆竹要求。

各市逐步开展大气污染立体观测能力建设，提高预报准确性，及时发布空气质量预报信息，准确预报未来3天城市环境空气质量。建立重污染天气应急减排清单，按行业、按地域进一步细化管控措施。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210205-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:安徽省制定任务2018年大气

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