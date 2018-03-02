世界移动通信大会上的“中国智造”

2月26日至3月1日，2018世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行。在本届大会上，众多中国企业向世界展示了各种科技产品，“中国智造”成为全场一大亮点。

2月27日，一名参观者在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上拍摄中国企业维信诺展出的可弯曲OLED屏幕。 2月26日至3月1日，2018世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行。在本届大会上，众多中国企业向世界展示了各种科技产品，“中国智造”成为全场一大亮点。新华社记者郭求达摄

2月26日，华为、中国移动和瑞士ABB集团联合推出基于5G技术的远程控制机器人在西班牙巴塞罗那移动通信大会上亮相。 2月26日至3月1日，2018世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行。在本届大会上，众多中国企业向世界展示了各种科技产品，“中国智造”成为全场一大亮点。新华社记者郭求达摄

3月1日，参观者在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上体验联想集团推出的触屏版个人DJ系统。 2月26日至3月1日，2018世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行。在本届大会上，众多中国企业向世界展示了各种科技产品，“中国智造”成为全场一大亮点。新华社记者郭求达摄

这是2月28日在西班牙巴塞罗那移动通信大会上拍摄的中兴类5G手机。 2月26日至3月1日，2018世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行。在本届大会上，众多中国企业向世界展示了各种科技产品，“中国智造”成为全场一大亮点。新华社记者郭求达摄

2月28日，参观者在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上体验华为MediaPad M5。 2月26日至3月1日，2018世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行。在本届大会上，众多中国企业向世界展示了各种科技产品，“中国智造”成为全场一大亮点。新华社记者郭求达摄

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