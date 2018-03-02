世界移动通信大会上的“中国智造”

2月26日至3月1日，2018世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行。在本届大会上，众多中国企业向世界展示了各种科技产品，“中国智造”成为全场一大亮点。
2月27日，一名参观者在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上拍摄中国企业维信诺展出的可弯曲OLED屏幕。 2月26日至3月1日，2018世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行。在本届大会上，众多中国企业向世界展示了各种科技产品，“中国智造”成为全场一大亮点。新华社记者郭求达摄
2月26日，华为、中国移动和瑞士ABB集团联合推出基于5G技术的远程控制机器人在西班牙巴塞罗那移动通信大会上亮相。 2月26日至3月1日，2018世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行。在本届大会上，众多中国企业向世界展示了各种科技产品，“中国智造”成为全场一大亮点。新华社记者郭求达摄
3月1日，参观者在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上体验联想集团推出的触屏版个人DJ系统。 2月26日至3月1日，2018世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行。在本届大会上，众多中国企业向世界展示了各种科技产品，“中国智造”成为全场一大亮点。新华社记者郭求达摄
这是2月28日在西班牙巴塞罗那移动通信大会上拍摄的中兴类5G手机。 2月26日至3月1日，2018世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行。在本届大会上，众多中国企业向世界展示了各种科技产品，“中国智造”成为全场一大亮点。新华社记者郭求达摄
2月28日，参观者在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上体验华为MediaPad M5。 2月26日至3月1日，2018世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行。在本届大会上，众多中国企业向世界展示了各种科技产品，“中国智造”成为全场一大亮点。新华社记者郭求达摄
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210207-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机
“邻汇吧”完成数千万A+轮融资
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。