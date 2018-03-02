Uber前CEO卡兰尼克加入一家医疗科技创业公司董事会

3月2日消息，据国外媒体报道，前Uber首席执行官特拉维斯卡兰尼克(Travis Kalanick)离开Uber后，已加入朋友创办的一家医疗健康科技初创企业Kareo。

TechCrunch此后确认了此次任命，该公司还增聘了另一位早期投资人Rob Reid加入董事会。这是卡兰尼克6月份从Uber离开后的首次公开任命。

Kalanick是Kareo的天使投资人，该公司已经筹集了约1.25亿美元的风险资金。该公司拥有独立实践的医生，帮助患者沟通，支付和营销。

“该公司去年的供应商不断在增长，而医疗行业的变化正在进一步加快对Kareo临床和业务管理平台的需求，”Kareo发言人告诉TechCrunch。“我们是第一个也是唯一一个与提供商和患者一起构建的技术平台，使医生能够有效和高效地管理他们实践的所有主要功能。Kalanick和Rob各有丰富的技术业务经验，我们是很高兴能让他们为Kareo的持续发展和成功做出贡献。“

Kareo是由Kalanick的朋友Dan Rodrigues共同创立的。这两位曾于1997年共同创办了音乐搜索创业公司Scour。

在Axios获得的一份备忘录中，Rodrigues说自公司成立以来，Kalanick一直是一个“远见卓识的热心信徒，他很高兴与我们更直接地合作，为医疗保健带来创新，帮助我们达到市场领先的目标。”

除了加入Kareo的董事会之外，Kalanick仍留在Uber董事会。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210208-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm