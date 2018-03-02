顶尖光储产品亮相 日本掀起“阳光风暴”

近年来日本光伏面临电价下调、融资困难的压力，且由于应用场景复杂，电站运维成本高，市场急需更加优质的产品与解决方案来降低成本、提高发电收益。

2月28－3月2日，日本规模最大、最具影响力的日本国际智能能源周在东京盛大举行。逆变技术实力派阳光电源携1500V组串逆变器新品、直流侧储能系统、浮体等顶尖产品与解决方案精彩亮相，两天吸引上万参观者驻足，其中储能还现场签约近30MWh大单，在日本刮起一股“阳光风暴”。

高效能、低投入 完美匹配日本光伏市场

据悉，近年来日本光伏面临电价下调、融资困难的压力，且由于应用场景复杂，电站运维成本高，市场急需更加优质的产品与解决方案来降低成本、提高发电收益。

基于对日本市场的深入了解，此次展会，阳光电源推出为日本客户量身定制的高性能1500V组串逆变器新品SG111HV，产品最大转换效率超98．9％，支持1．5倍超配，内设高效散热系统，保证50℃高温不降额，提高发电量；同时采用虚拟集中布局方式，节省系统成本及后期运维成本。

卓越方案、优质服务 喜获日本储能30MWh大单

此外，针对日本光伏市场对电站交流侧限定容量的情况，阳光电源还带来了直流侧储能系统解决方案。该方案配置全球顶尖的高能量密度三元锂电池，循环寿命长、深度充放电性能优越，同时集成逆变器、能量管理系统等，完美匹配日本市场的高标准要求，满足客户持续售电需求，实现光伏发电收益最大化。

凭借卓越的一体化解决方案与经济便捷的一站式服务，阳光电源在展会现场喜迎2018日本市场“开门红”，与日本当地业主签署战略合作协议，计划在北海道地区建设近30MWh储能项目。此次现场签单，再次彰显阳光电源在日本市场的认可度。

追求极致 享誉全球

“阳光电源具有高效、完善的服务体系，且产品具备高效能、高颜值，在日本市场具有良好的口碑，我非常期待与阳光电源这样追求极致的企业合作。”展会现场一名客户说道。

作为全球新能源重要市场之一，日本市场技术门槛高，产品要求严苛。阳光电源凭借20多年来研发与项目应用经验及完善的本地售后服务支撑，跻身日本市场前列。据了解，截至2017年底，阳光电源逆变设备全球累计装机超60GW，储能产品及解决方案广泛应用于中国、美国、德国、日本、印度等国家的500多个储能项目。

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