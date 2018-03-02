新能源汽车“政策红包”密集出台 北京取消备案制度

随着新能源汽车被定义为汽车产业发展的战略方向，近期有关新能源汽车的“政策红包”密集出台。
随着新能源汽车被定义为汽车产业发展的战略方向，近期有关新能源汽车的“政策红包”密集出台。
2月26日，北京市科委、经信委等五部门发布了《北京市推广应用新能源汽车管理办法》。据了解，新《办法》在保留了地方补贴制度的基础上，明确取消了2015年设立的备案制度。此外插电式混合动力车型本次依然不在新能源小客车指标范围。《办法》自2018年1月1日起执行，有效期至2020年12月31日。
紧接着，2月27日，北京市发改委印发最新版《北京市定价目录》宣称电动汽车充电服务费等5个项目的定价将于4月1日起全面放开。业内普遍认为，两项关于新能源汽车的新政为2018年产业发展方向定下基调，同时可以看到政府意志从“主导”过渡到“引导”，逐步增强市场作用力，完善基础设施布局，保障产业的良性可持续发展。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210211-1.html
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