罗马将从2024年起禁止市中心行驶柴油汽车

罗马计划从2024年起禁止市中心行驶柴油汽车，罗马市长Virginia Raggi宣布这是解决空气污染工作的一部分。

罗马计划从2024年起禁止市中心行驶柴油汽车。

罗马市长Virginia Raggi宣布这是解决空气污染工作的一部分。

Raggi表示：“气候变化正在改变我们的生活习惯。我们的城市面临着意想不到的挑战。如果要认真干涉，我们必须有勇气采取有力措施。我们必须在根源上采取行动，而不仅仅是在效果上。”

根据行业数据，去年意大利销售的180万辆新车中约有2／3是柴油汽车。

此前，德国的一项法庭裁决允许各城市禁止柴油汽车。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210212-1.html

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