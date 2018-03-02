中来光电刘勇：N型高效组件或成日本光伏企业最佳降本解决方案

近年来，受到全球光伏市场对高效产品需求的持续增长，企业纷纷加大投入到先进技术的迭代更新，中来也不例外。

2月28日―3月2日，日本国际太阳能展览会（PV EXPO）在东京举行。作为全球N型双面技术的引领者，中来光电携N型双面双玻密栅组件、N型双面双玻组件、N型双面双玻半片组件及N型单晶双面TOPCon电池片和IBC电池片等多款N型高效双面产品亮相，吸引了众多参展商驻足问询。

近年来，受到全球光伏市场对高效产品需求的持续增长，企业纷纷加大投入到先进技术的迭代更新，中来也不例外。目前，中来N型高效电池的转换效率已超过22%，背面电池效率大于19%，较之一般单面组件发电量可提升近30%。同时，N型技术所具备的抗PID性能、几乎为零的光衰减率、优异的弱光响应特性也使得该技术可应用于各类应用场景。

就日本市场的发展潜力而言，中来光电总经理刘勇指出：受制于自身国土面积的限制，日本企业更关注对电站单位面积的产出，对组件产品的高效率、低成本也提出了更严苛的要求。而中来的N型双面高效电池能够发挥其最大的优势。结合双面单晶组件高发电量和低损耗的特点，N型高效电池是解决日本单位面积发电量少和降低发电成本的最佳解决方案之一。

根据不同的住宅屋顶，中来光电也可为项目业主提供了不同的定制化安装方案。具体而言，平顶住宅可通过安装支架提升组件发电水平；斜顶住宅则可通过调整角度和通道距离，使组件达到最大化发电效率。

值得一提的是，在日本北方地区多积雪地区，在正面被积雪覆盖的情况下，中来N型双面组件依然可利用雪地反射继续发电，从而使得组件发热，快速融化正面积雪，且极大地减少了运维量。此外，由于其独特的双面发电特性，中来N型高效产品还可广泛应用于日本沿海水域的渔光互补项目等水上电站项目，利用水面反射这一特性使发电水平得到显著提升。

对于已相对成熟的日本光伏市场，不断提升组件转换效率，不断推动创新技术研发与应用已成为中国企业开拓日本市场的制胜之法。刘勇认为，未来，伴随N型技术的持续迭代升级与日本市场的深入推广，到2018年公司日本市场的出货量有望达到50MW-100MW。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210213-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm