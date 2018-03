飞行出租车要来了,波音CEO称十年内将满天飞

(原标题:Get ready for Boeing's flying taxis: CEO claims the firm is already testing prototypes - and says the technology ‘will happen faster than any of us understand’)

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月2日消息,据波音公司CEO Dennis Muilenberg称,飞行出租车未来十年内就有可能投入运营。Muilenberg称,波音公司一直在对精心设计的飞行出租车原型进行测试,这种飞行出租车未来将能够搭载乘客往返于各地之间。

Muilenberg对彭博社称:“我认为飞行出租车到来的速度将远超我们的理解。真正的原型车辆正在建造当中,因此从技术层面上来说是可行的。”据彭博社报道,Muilenberg一直在为自动飞行出租车设计一种立体道路交通规则。

波音公司称,当它在去年10月份兼并极光飞行科学公司时就已经对飞行出租车投入了重注。极光公司最近也与美国国防部签署了一份8900万美元的协议,为其研发垂直起落的电动飞机——闪电号,这款飞机将使用电动推进器。

据极光公司称,垂直起落飞机能够为交通拥堵区域和居民区提供灵活的运输方式。但是这也需要在城市区域建造垂直起落场,供乘客们搭乘飞行出租车。彭博社报道称,飞行出租车的测试飞行最快将在2020年在达拉斯和迪拜进行。

极光公司正在研发的飞行出租车概念也是与优步的合作内容之一。极光公司与优步合作进行了“Elevate”项目,积极研发先进的垂直起落飞机并打造未来的城市空中交通网络,飞行出租车就是项目内容之一。

优步CEO Dara Khosrowshahi已经预测,优步将在未来5到10年内推出自动飞行出租车。优步正在研发一款空航版的叫车软件UberAIR,这款App预计将在2020年启用。据彭博社报道,优步也在与巴西飞机制造商Embraer SA合作,该公司与波音公司也在进行着联合会谈。

有一小部分公司正致力于研发自己的飞行出租车原型,这就在航天领域形成了一种秘密的竞争关系。德勒公司的一项最新研究预测,未来两年内就有可能从市场上购买到飞行出租车。波音公司也并非是唯一看好飞行出租车未来的公司。

美国宇航局也委托人员对城市空中运输系统进行研究,这个运输系统将借助自动驾驶或者有人驾驶飞机在城市区域运送乘客和货物。目前来说,波音公司和空中客车公司似乎处于该技术的领先地位。今年年初空客公司成功对它的飞行出租车Alpha One进行了测试。

据彭博社报道,Muilenberg声称自己正在打造自动飞行出租车车队,并且在10年内开始在城市街道上空盘旋。但是在飞行出租车成为现实之前,波音公司必须要克服几大障碍。监管者必须考虑一系列的安全问题,比如说飞行出租车是否具备自动躲避障碍的能力等。

制造商们也必须证明这些飞行出租车的翅膀不会掉下来,或者在自动驾驶的时候不会突然坠落到地面。这就需要飞行出租车和复杂的无人机必须配备先进的人工智能和传感器技术。波音公司的风险投资部门HorizonX已经对一家名为“Near Earth Autonomy”的公司进行了投资,该公司正在研发能够让自动驾驶飞机更智能的传感技术。据彭博社报道,这项技术有可能被波音公司采用。

然而跨越所有的这些障碍不仅成本高昂,而且有可能需要数年时间。所有的企业也必须确保他们能够遵守美国航空管理局设定的规则,航空管理局在过去几年里成功实现了零事故。制造商和研发人员必须遵守这些严格的管理规定。(过客)