Uber前CEO卡兰尼克新工作：加入一健康创企董事会

（原标题：Former Uber CEO Travis Kalanick Joins Health Startup’s Board）

图示：特拉维斯・卡兰尼克（Travis Kalanick）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月2日消息据国外媒体报道，特拉维斯・卡兰尼克（Travis Kalanick）辞去Uber首席执行官后找到了一份新职位，他加入了一家健康类创业公司Kareo的董事会。据悉，卡兰尼克和这家公司的创始人丹・罗德里格斯（Dan Rodrigues）交往已久。

这家名为Kareo的创业公司位于加利福尼亚州的欧文市，目前已筹集到总额约1.25亿美元的风险投资。卡兰尼克是该公司的早期投资者，曾与公司创始人罗德里格斯于1997年共同创立了音乐搜索公司Scour。

新闻网站Axios早些时候报道了卡兰尼克加入Kareo董事会的决定。该公司的发言人证实了这一任命。另一位早期投资者罗布・里德（Rob Reid）也加入了董事会。

虽然卡兰尼克在去年6月份辞去了Uber首席执行官的职务，但他仍然留在Uber董事会。卡兰尼克一直在参与寻找董事会成员的工作，并帮助Uber挑选了他的继任者达拉・科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）。今年2月，他在Waymo公司和Uber的自动驾驶汽车诉讼案中出庭作证，最终Uber以价值2.45亿美元的股权与Waymo达成和解。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210216-1.html

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