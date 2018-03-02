半导体公司微芯科技收购美高森美，价格约83.5亿美元,半导体公司 高森 微芯 财务 顾问
（原标题：Microchip Technology to buy Microsemi for about $8.35 billion）
科技传媒网讯 网易科技新闻 3月2日消息，据路透社报道，美国微芯科技(Microchip Technology)已同意以大约83.5亿美元购买美高森美(Microsemi)。美高森美是美国规模最大的军事和航空航天半导体设备商。
微芯科技提出了每股68.78美元的现金支付报价，这相较美高森美今日的收盘价溢价7%。
微芯科技表示，这笔交易在2018年第二季度完成后将立刻计入调整后每股收益。在交易完成后第三年，有望结余3亿美元。
摩根大通是微芯科技的财务顾问，将为微芯科技提供了56亿美元的收购融资。Qatalyst Partners是高美森美的财务顾问。(惜辰)
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210217-1.html
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