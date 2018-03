半导体公司微芯科技收购美高森美,价格约83.5亿美元

(原标题:Microchip Technology to buy Microsemi for about $8.35 billion)

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月2日消息,据路透社报道,美国微芯科技(Microchip Technology)已同意以大约83.5亿美元购买美高森美(Microsemi)。美高森美是美国规模最大的军事和航空航天半导体设备商。

微芯科技提出了每股68.78美元的现金支付报价,这相较美高森美今日的收盘价溢价7%。

微芯科技表示,这笔交易在2018年第二季度完成后将立刻计入调整后每股收益。在交易完成后第三年,有望结余3亿美元。

摩根大通是微芯科技的财务顾问,将为微芯科技提供了56亿美元的收购融资。Qatalyst Partners是高美森美的财务顾问。(惜辰)

