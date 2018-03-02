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继续停牌！昆明机床年度预计净亏损超3亿元

点评

科技传媒网 中国机床商务网 2018-03-02 23:03

今年年初，昆明机床公布了2017年1到11月的营收情况。公告显示，截至2017年11月30日，营业收入(不含增值税)约为人民币3.85亿元。

今年年初，昆明机床公布了2017年1到11月的营收情况。公告显示，截至2017年11月30日，营业收入（不含增值税）约为人民币3．85亿元。这组数据一出，在大家纷纷猜测昆明机床2017年年收入到底会是怎样的一组数据时，3月1日，昆明机床发布了一则新的公告。

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公告显示，昆明机床2017年全年归属于上市公司股东的净利润将继续亏损，预计约亏损3．4～3．6亿元，在扣除非经常性损益后，预计亏损3．3～3．5亿元。这意味着昆明机床在2017年未能实现盈利。由于连年亏损，昆明机床股市A股和H股将继续停牌

对于昆明机床来说，根据上市公司股市规则，A股复牌基本无望，恢复H股的发行才是当前工作的重中之重。在2017年6月21日H股复牌条件公布后，昆明机床也在积极筹备以期尽快恢复H股的上市。但是以2017年的收益情况来看，昆明机床的经营状况依然不容乐观。昆明机床能否扭亏为盈还要看2018年上半年的营收情况。

虽然2017年依旧亏损，但从目前来看，昆明机床H股复牌的希望很大。在2018年年初，昆明机床就公布有意以部分土地作为抵押，向沈阳机床借款约2亿元用于公司的运营发展。这意味着在2018年昆明机床会有较大的一笔资金流入。而且从3月1日发布的公告来看，针对昆明机床H股复牌条件开展的第一阶段工作已经顺利完成。有关H股复牌的其他相关工作也在有条不紊地进行。如果一切顺利，昆明机床有望按预期恢复H股的上市。

昆明机床是国内较早发展起来的机床企业之一，主要从事卧式铣镗床、刨台卧式铣镗床、落地铣镗床、卧式加工中心、机床功能部件等产品的制造及销售，为推动我国机床技术发展作出了杰出贡献。但近年来，由于种种原因，昆明机床陷入发展困境。企业发展起起落落可能难以避免，如何在逆境中找到突破口，开辟新的发展道路才是企业长盛的关键。在此小编祝愿昆明机床可以走出困境，再现昔日辉煌。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210218-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:停牌昆明机床

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