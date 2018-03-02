欧姆龙核心技术第六弹 “柔性控制技术”强劲来袭

近年，随着新兴国家的加速发展，市场对于制造业的需求在质与量的平衡中不断扩大与提升。然而，为了保证高品质往往降低装置运行速度，增加检查工数，牺牲了效率
近年，随着新兴国家的加速发展，市场对于制造业的需求在质与量的平衡中不断扩大与提升。然而，为了保证高品质往往降低装置运行速度，增加检查工数，牺牲了效率，增加了成本。看似不可兼得的两者，如今却缺一不可，如何优化控制，实现生产效率与品质的全方位提升就成了不能不面对的课题。
欧姆龙提出“Integrated”*1，致力于为制造业革新创出提供核心技术力，为客户创造更简单更灵活的制造现场，实现高速？高精度生产，赋予生产更多智能。为此，欧姆龙自动化(中国)有限公司启动核心技术第六弹：【柔性控制技术】！
应用场合
此项技术可轻松应用于贴装、插件、组装、研磨等工艺。
技术优势
一.柔和无冲击
复合控制是指通过反馈位置、速度、负载，使其具备弹簧减震特性的控制技术。采用复合控制有效缓和工件与工件接触时的冲击。
二.速度快
曲线控制是指通过调节速度曲线指令的加速时间和减速时间，从而减小减速时的速度变化率的控制技术。用曲线控制能够抑制接触动作的速度变化，稳定接触速度和接触负载。
三.无机械老化
无需其他机械构件，完全通过精确算法实现柔性控制，省去硬件维护烦恼。
四.调试周期缩短
只需简单设置即可获得理想的柔性控制效果，无需繁琐编程。
*1. “Integrated”来源于
欧姆龙“i-Automation！”理念。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210219-1.html
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