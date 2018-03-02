聚美优品8周年推专柜购模式 打造安全可信网购体验

近几年来，中国消费者的消费行为升级已经很明显，不再像多年前那样只在意低廉的价格，需求点已向商品品质及服务体验发生了倾斜，在品牌品质保证方面则有着更高的要求。为了持续提升服务品质，提升消费者对于网购的信任感，聚美优品在301周年庆之际正式上线了创新的“专柜购”模式——“线上下单，专柜发货”，把“看的见、摸的着”的专柜搬到了消费者眼前。

购物流程全覆盖 还原真实购物场景

区别于聚美优品自营模式，“专柜购”实现了网购多个环节的可视化。消费者可在线上便捷浏览全国商场专柜，线上下单后，由线下商场专柜通过“闪速达”或顺丰快递直接提供发货服务，还可以选择去就近的专柜进行自提。

聚美优品301大促期间，“专柜购”在部分商场已经实现了覆盖全流程的安全购物保障，为用户还原真实购物场景，进一步满足消费者对于商品品质及消费体验的更高要求，确保消费者“所见即所得”。

“专柜购”实现购物流程全覆盖

商场专柜货源 提升消费者网购信心

聚美优品“专柜购”将商场专柜作为主要货源，百盛、当代、大商新玛特、海雅缤纷城等知名百货公司都是首批“专柜购”的主要“货源地”，从源头保证供货渠道的可靠性，将“正品保障”提升到行业最高级别。用户在购买时，可以获得这些专柜提供的品牌包装袋，商场小票以及发货服务。

聚美优品发展到今天，成为了各大美妆品牌的重要销售渠道之一，而在对正品保障的严格把控上已经做到了行业最高标准。但由于美妆品类的特殊性，部分消费者始终倾向于前往线下专柜购买商品，从这个意义上来说，聚美“专柜购”服务是为了消费群体不同层次的需求提供了新的解决路径，提升消费者对于化妆品网购的信任感。

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