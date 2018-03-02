黄佳佳揭幕51Talk全新视觉形象

2月28日，中国首家赴美上市的在线教育公司51Talk于北京隆重举行了在线青少儿英语品牌升级发布会。包括51Talk创始人兼CEO黄佳佳在内的众多嘉宾、教育界人士以及多家知名媒体莅临本次发布会。在“焕新·质胜”的大会主题下，开启了51Talk品牌升级并发布了全新视觉形象。

新定位，新升级

精彩的开幕仪式过后，迎来了51Talk创始人兼CEO黄佳佳的登场。现场黄佳佳发表了题为《焕新：我们的变与不变》的精彩演讲，为本次大会立下了基调。演讲中，黄佳佳首先为在场嘉宾介绍了K-12在线英语教育的发展机遇。他指出，K-12教育市场呈现出需求大、后劲足的趋势，加之在线教育渗透率并不高，所以51Talk将坚持以师资力量、课程产品、教学服务和平台技术为四大核心竞争力，继续推进教育公平。

以本次大会为契机，黄佳佳正式向行业与用户宣布“51Talk=在线青少儿英语教育”的品牌升级战略决策，并同时启用全新的品牌视觉VI体系。51Talk新品牌视觉秉承“有所坚守、有所改变”的原则，在沿袭了黄色的品牌色和符号视觉的基础上，采用大手与小手击掌的图案，体现出英语学习中孩子和家长的互动和沟通。

黄佳佳与学员、外教代表共同启动新Logo

四大模块全面升级 迎接在线教育2.0

发布会现场，51Talk将师资力量、课程产品、教学服务和平台技术确定为企业的四大核心竞争力，黄佳佳为现场嘉宾详细阐述了这四个层面的优势所在。

师资力量方面优势体现在51Talk对所有外教的严选与管理。51Talk的新外教录用率仅约为3%，并且所有外教都会接受超过100小时以上的专业青少儿外教培训。黄佳佳评价51Talk外教优势时表示，51Talk通过严选与严管保证了教师的高素质，从而使51Talk的外教将更适合中国青少儿。

课程产品方面，黄佳佳引出了51Talk基于CEFR欧洲语言共同框架下的自主研发团队与产品，包括低龄段全新绘本、练习活动全面青少化的课件，以及机器自动反馈、场景设计游戏化，结合目前51Talk的5星好体系，51Talk希望让孩子享有更具代入感的课前、课后学习体验。

教学服务的提升，按照黄佳佳所述，就是“一切都是为了孩子的英语应用能力的提高”的服务升级。充分考虑学员与家长亲子关系，在注重兴趣与乐趣的同时进一步强调英语学习闭环的重要性。51Talk开展了如51Talk家长学院、亲子阅读课等一系列亲子活动，参与其中的家中与孩子还将有机会赴美体验地道英语。

平台技术的优势，是51Talk优于其他同类平台的地方。51Talk带来了目前业内惟一一家自主研发AC(Air Class空中教室)系统的教育平台。不仅如此，51Talk还率先拥抱AI教育，通过深度学习与语音识别，读懂学员的画像，从而做出相应的教学策略调整。在未来51Talk还将利用大数据技术，保证个性化教学，让学员更了解自己，指导学员更快选择到最适合的教师。

51Talk品牌发展的新里程碑

本次发布会的召开，带来了51Talk的品牌升级转型。成为作为51Talk品牌发展的又一里程碑。

面向青少儿英语教育的定位，51Talk发挥所长继续深化了青少儿在线英语教育平台构建者的角色。在原有的51Talk建立起的5A好外教+5星好学校的优秀口碑基础上，聚焦细分市场，专注于家长与青少儿用户群，传递51Talk升级后的师资力量、课程产品、教学服务和平台技术四大层面的价值，进一步深化品牌的知名度。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210221-1.html

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