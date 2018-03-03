　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

这家保健科技创企获Alphabet投资 去年亏损大降

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-03 01:00

这家保健科技创企获Alphabet投资 去年亏损大降,维韦克 盖尔 alphabet 克里斯 加里

（原标题：Alphabet-Backed Startup Clover Health Posts $22 Million Loss in 2017）

谷歌投资的Clover去年亏损收缩至2200万美元

这家保健科技创企获Alphabet投资 去年亏损大降


科技传媒网讯 网易科技新闻 3月1日消息，据国外媒体报道，由谷歌母公司Alphabet投资的保险业创业公司Clover Health去年亏损降低至2200万美元，这家创业公司试图在其新泽西州这个首个市场外取得进展。

尽管是美国最有价值的保健科技初创企业之一，Clover Health一直只向住在新泽西的老年人提供保险，直到最近其业务才扩展到佐治亚州、宾夕法尼亚州和德克萨斯州的部分地区。该公司表示，去年，其新泽西的业务亏损了2200万美元，与2016年的3500万美元比有所改善；营收从2016年的1.84亿美元增加到2.67亿美元。

Clover Health目前还是一家私有公司，不过在接受彭博社采访时愿意提供一些财务信息。对于这家只有4年历史的初创公司来说，在一个原本艰难的时期，亏损额的下降无疑是一个亮点。该公司的医疗保险评级最近被下调，管理层人事也不稳定。

美国一些顶级科技投资者正大举押注Clover Health。该公司已从红杉资本（Sequoia Capital）、GV和Alphabet的风险资本机构等公司，获得了4.25亿美元融资。发生在去年的一次融资，让该公司估值达到12亿美元。

Clover Health的目标是，通过使用改进的数据分析和预防性健康措施来降低保险成本。当它发现客户潜在的问题时，它会派遣自己的护士从业者和其他专业人员到家中解决健康问题，以免他们要求更昂贵的治疗。该公司只向美国医疗保险优惠项目的会员提供服务，该项目共有1800万名成员。Clover Health处理这个医疗保险优惠项目范围内的28000老年人或残疾客户的医疗保险索赔，而政府向该公司支付费用。

今年，美国将Clover Health的医疗保险评级从3.5降至3。这意味着下一年政府对一些索赔支付给该公司的费用要少一些，并且这样的降级可能会阻止客户接受该公司服务的签约。这样的评级基于2017年进行的年度会员调查结果。Clover Health联合创始人兼首席执行官维韦克・加里帕利（Vivek Garipalli）表示，该公司已经制定了合适的计划，对客户满意度进行评估并且解决存在的问题。

维韦克・加里帕利与Clover Health联合创始人克里斯・盖尔（Kris Gale）于去年晚些时候分道扬镳。他说，克里斯・盖尔该创业公司建立的初期提供了关键技术领导，不过该公司现在更专注于发展护士和其他卫生工作者方面服务。

取代克里斯・盖尔的是安德鲁・托伊(Andrew Toy)，他是谷歌前产品总监，负责一些商业应用的开发。Clover Health称，安德鲁・托伊于今年2月开始担任该公司首席技术官，他对公司软件团队进行全面改革。预计该团队人员规模将翻番，并从旧金山总部覆盖到新泽西州。Clover Health还从Sears Holdings Corp.聘用了普里塔姆・巴克西(PritamBaxi)，担任公司首席财务官。

维韦克・加里帕利表示，基于目前的客户数量，他预计2018年营收约为3.30亿美元。他称，医疗保险评级的降低不会影响今年的营收，但明年的营收会受到影响。该公司未作出2019年营收预期。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210222-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:Alphabet克里斯维韦克盖尔加里

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

科技传媒网每日精选阅读

“邻汇吧”完成数千万A+轮融资

“邻汇吧”完成数千万A+轮融资

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS