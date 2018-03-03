这家保健科技创企获Alphabet投资 去年亏损大降

（原标题：Alphabet-Backed Startup Clover Health Posts $22 Million Loss in 2017）

谷歌投资的Clover去年亏损收缩至2200万美元

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月1日消息，据国外媒体报道，由谷歌母公司Alphabet投资的保险业创业公司Clover Health去年亏损降低至2200万美元，这家创业公司试图在其新泽西州这个首个市场外取得进展。

尽管是美国最有价值的保健科技初创企业之一，Clover Health一直只向住在新泽西的老年人提供保险，直到最近其业务才扩展到佐治亚州、宾夕法尼亚州和德克萨斯州的部分地区。该公司表示，去年，其新泽西的业务亏损了2200万美元，与2016年的3500万美元比有所改善；营收从2016年的1.84亿美元增加到2.67亿美元。

Clover Health目前还是一家私有公司，不过在接受彭博社采访时愿意提供一些财务信息。对于这家只有4年历史的初创公司来说，在一个原本艰难的时期，亏损额的下降无疑是一个亮点。该公司的医疗保险评级最近被下调，管理层人事也不稳定。

美国一些顶级科技投资者正大举押注Clover Health。该公司已从红杉资本（Sequoia Capital）、GV和Alphabet的风险资本机构等公司，获得了4.25亿美元融资。发生在去年的一次融资，让该公司估值达到12亿美元。

Clover Health的目标是，通过使用改进的数据分析和预防性健康措施来降低保险成本。当它发现客户潜在的问题时，它会派遣自己的护士从业者和其他专业人员到家中解决健康问题，以免他们要求更昂贵的治疗。该公司只向美国医疗保险优惠项目的会员提供服务，该项目共有1800万名成员。Clover Health处理这个医疗保险优惠项目范围内的28000老年人或残疾客户的医疗保险索赔，而政府向该公司支付费用。

今年，美国将Clover Health的医疗保险评级从3.5降至3。这意味着下一年政府对一些索赔支付给该公司的费用要少一些，并且这样的降级可能会阻止客户接受该公司服务的签约。这样的评级基于2017年进行的年度会员调查结果。Clover Health联合创始人兼首席执行官维韦克・加里帕利（Vivek Garipalli）表示，该公司已经制定了合适的计划，对客户满意度进行评估并且解决存在的问题。

维韦克・加里帕利与Clover Health联合创始人克里斯・盖尔（Kris Gale）于去年晚些时候分道扬镳。他说，克里斯・盖尔该创业公司建立的初期提供了关键技术领导，不过该公司现在更专注于发展护士和其他卫生工作者方面服务。

取代克里斯・盖尔的是安德鲁・托伊(Andrew Toy)，他是谷歌前产品总监，负责一些商业应用的开发。Clover Health称，安德鲁・托伊于今年2月开始担任该公司首席技术官，他对公司软件团队进行全面改革。预计该团队人员规模将翻番，并从旧金山总部覆盖到新泽西州。Clover Health还从Sears Holdings Corp.聘用了普里塔姆・巴克西(PritamBaxi)，担任公司首席财务官。

维韦克・加里帕利表示，基于目前的客户数量，他预计2018年营收约为3.30亿美元。他称，医疗保险评级的降低不会影响今年的营收，但明年的营收会受到影响。该公司未作出2019年营收预期。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210222-1.html

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