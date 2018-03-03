·Æ¼Ò½²Ì¨£º¡°µç¡±Óë¡°ÔÆ¡±Ö®Õù

¿Æ¼¼´«Ã½Íø ¹ú¼Ê¹¤Òµ×Ô¶¯»¯Íø 2018-03-03 01:03
ÔÚÈ¥ÄêÌÚÑ¶¾Ù°ìµÄ¡°ÔÆ+Î´À´¡±·å»áÉÏ£¬ÈËÃÇÊ×´ÎÌá³öÁË¡°ÓÃµçÁ¿¡±Óë¡°ÓÃÔÆÁ¿¡±Ö®Õù£¬¼´¹¤ÒµÊ±´ú¿´¡°ÓÃµçÁ¿¡±£¬Êý×ÖÊ±´ú¸ü¿´ÖØ¡°ÓÃÔÆÁ¿¡±¡£ÓëÔÆÓÐ¹ØµÄ¼¼Êõ·çÆðÔÆÓ¿
ÔÚÈ¥ÄêÌÚÑ¶¾Ù°ìµÄ¡°ÔÆ+Î´À´¡±·å»áÉÏ£¬ÈËÃÇÊ×´ÎÌá³öÁË¡°ÓÃµçÁ¿¡±Óë¡°ÓÃÔÆÁ¿¡±Ö®Õù£¬¼´¹¤ÒµÊ±´ú¿´¡°ÓÃµçÁ¿¡±£¬Êý×ÖÊ±´ú¸ü¿´ÖØ¡°ÓÃÔÆÁ¿¡±¡£ÓëÔÆÓÐ¹ØµÄ¼¼Êõ·çÆðÔÆÓ¿£¬Óë¡°ÔÆ¼ÆËã¡±¡¢¡°Îí¼ÆËã¡±¡¢¡°±ßÔµ¼ÆËã¡±Ïà¹ØµÄÍÅÌå×éÖ¯ÏñÓêºó´ºËñ°ãÓ¿ÏÖ³öÀ´¡£µ±½ñÉç»á£¬Èç¹ûÈËÃÇ²»»á½²Ò»Ð©ÖîÈçÔÆ¼¼Êõ¡¢´óÊý¾Ý¡¢ÈË¹¤ÖÇÄÜµÄ×¨ÒµÓïÑÔ£¬ËÆºõÆóÒµ¾ÍÃ»ÓÐÁËÉúÃüÁ¦£¬Ö°Ô±¾ÍÃ»ÓÐÁËÖ°Òµ·¢Õ¹Ç°¾°£¬ÓÈÆä¶Ô´«Í³µÄµçÁ¬½ÓÆ÷ÐÐÒµÀ´Ëµ£¬ÕâÕæÊÇÃð¶¥Ö®ÔÖ¡£
¶ÅÆ·Ê¥ ²©Ê¿
µ½µ×ÊÇ¡°µç¡±ÖØÒª£¬»¹ÊÇ¡°ÔÆ¡±ÖØÒª£¿·ÆÄá¿ËË¹µçÆøÖÐ¹ú¹«Ë¾¹¤Òµ4.0´óÊ¹¶ÅÆ·Ê¥²©Ê¿Îª¶ÁÕß½²ÊöÁËËû¶ÀÌØµÄ¹Ûµã¡£
×÷ÎªµÂ¹ú¹¤Òµ4.0 µÄÖØÒª²ÎÓëÕßºÍÍÆ½øÕß£¬À´×ÔµÂ¹úµÄÒþÐÎ¹Ú¾ü·ÆÄá¿ËË¹µçÆø×î½ü×ö³öÁË×Ô¼ºµÄ»Ø´ð¡£2017Äê8ÔÂ£¬·ÆÄá¿ËË¹µçÆøÖÐ¹ú¹«Ë¾Ê×´ÎÕÙ¿ªÁËEssential Edition(ÒâÑ¡ÏµÁÐ)µÄÐÂÆ··¢²¼»á£¬¾¹ý½üÎåÄêµÄÇ±ÐÄÑÐ·¢£¬Ò»´ÎÐÔÍÆ³öÁË°Ë´ó²úÆ·Ïß£¬¼¸Ç§ÖÖÐÂ²úÆ·¡£´Ó½ÓÏß¶Ë×Ó¡¢µç×Ó½Ó¿Ú²úÆ·¡¢·ÀÀ×²úÆ·£¬µ½È«·½Î»¹¤Òµ×Ô¶¯»¯È«ÏµÁÐ²úÆ·£¬ÍêÈ«²ÉÓÃÁË·ÆÄá¿ËË¹µçÆø¶À´´µÄPTÁ¬½Ó¼¼Êõ£¬±ü³ÐÁË·ÆÄá¿ËË¹µçÆøÒ»¹áµÄ´´ÐÂÆ·ÖÊ¡£Á¬½Ó¼¼ÊõËùÌåÏÖµÄµÄ²úÆ·¿É¿¿ÐÔÓë±ãÀûÐÔµÃµ½ÁËÏÖ³¡¹ÛÖÚµÄ¸ß¶ÈÈÏ¿ÉºÍÕóÕóºÈ²Ê¡£Í¬Ê±²úÆ·ÏµÁÐÖ®È«¡¢ÐÔ¼Û±ÈÖ®¸ß£¬ÒÔ¼°¶ÔÊÐ³¡ºÍÓÃ»§ÐèÇóµÄ¸ß¶ÈÊÊÓ¦ÐÔ£¬¸üÊÇ³ÉÎªµ±Ç°¹¤ÒµÁ¬½ÓÐÐÒµµÄÒ»¼þ´óÊÂ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬±¾´ÎÍÆ³öµÄ¼¸Ç§ÖÖ²úÆ·Æä¹¦ÄÜÊ¼ÖÕÎ§ÈÆÒ»¸ö¡°µç¡±×Ö£ºµçÁ¿µÄÁ¬½Ó¡¢µçÁ¿µÄ´«Êä¡¢µçÁ¿µÄ±£»¤¡¢µçÁ¿µÄ·Å´óºÍÕûÐÎ¡¢µçÁ¿µÄÀ´Ô´¡¢µçÁ¿µÄ°²È«¡¢µçÁ¿µÄ¿ØÖÆºÍ¼àÊÓ¡¢µçÁ¿µÄ²âÊÔºÍÏÔÊ¾¡£È«²¿²úÆ·¶¼Î§ÈÆ×Å¡°µç¡±×öÎÄÕÂ¡£ÃÍÒ»¿´£¬ÊÇ·ñ·ÆÄá¿ËË¹µçÆøÒµÎñ·¢Õ¹ÒÑ¾outÁË£¿ÔÚÔÆÊ±´ú£¬Ò»¹á¾ßÓÐ´´ÐÂ¾«ÉñµÄ·ÆÄá¿ËË¹µçÆøÊÇ·ñÓ¦¸Ã×ªÐÍÁË£¿ÊÇ·ñÒ²Ó¦¸Ã¶àÂò¼¸¼ÒÈí¼þ¹«Ë¾£¬½¨Á¢¸öÔÆÆ½Ì¨£¬¸ã¸ö´óÊý¾ÝÆ½Ì¨£¿
ÔÚ»¥ÁªÍøÊ±´úÖÐ£¬¾ßÓÐ°ÙÄêÀÏµêÃÀ³ÆµÄ·ÆÄá¿ËË¹µçÆøÃ»ÓÐ±»ÆËÃæ¶øÀ´µÄ´óÁ¿ÐÂ¼¼Êõ¡¢ÐÂ¸ÅÄî¡¢ÐÂË¼ÏëËùÃÔ»óºÍ¶¯Ò¡£¬ÒÀ¾É¼á³Ö×Ô¼ºµÄ³õÐÄ£¬Ö´×ÅµØ¼áÊØÔÚ×Ô¼ºµÄÕóµØÉÏ¡£·ÆÄá¿ËË¹µçÆøÓÐ×Å·Ç³£Ã÷È·µÄÐÅÄî£ºÆóÒµ·¢Õ¹µÄºËÐÄ¾ºÕùÁ¦¾ÍÊÇ²úÆ·¡£Ò»ÇÐÆóÒµµÄÒµÎñ¶¼ÊÇÎ§ÈÆ×Å²úÆ·µÄÑÐ¾¿¿ª·¢¡¢ÖÆÔì¹ÜÀí¡¢ÊÐ³¡ÓªÏú¡¢ÎïÁ÷ÊÛºó¡¢ÈË²ÅÕÐÆ¸¡¢²ÆÎñºËËãµÈµÈÔËÐÐµÄ¡£´´ÐÂÎª»ê¡¢²úÆ·ÎªÍõ¡¢ÖÊÁ¿Îª¸ù¡¢ËÙ¶ÈÎªÏÈ¡¢³É±¾ÎªÔ´ÊÇ±£Ö¤·ÆÄá¿ËË¹µçÆø³ÖÐø·¢Õ¹µÄ»ù´¡¡£
ËùÎ½¡°µç¡±Óë¡°ÔÆ¡±Ö®Õù£¬ÊµÖÊÉÏ»¹ÊÇ²úÆ·Ö®Õù¡£¾¡¹ÜÈËÃÇÔÚ¸ß³ª¡°ÔÆ¡±Ö®¸è£¬ÆäÊµ»¹ÊÇÔÚÐÐ¡°µç¡±Ö®µÀ¡£×ÐÏ¸ÏëÏëÊ²üNÊÇ¡°ÔÆÆ½Ì¨¡±£¬ÎÞ·ÇÊÇÔÚÒ£Ô¶µÄÔ¶·½½¨Á¢Ò»¸öÊý¾Ý¿â£¬ÔÚÕâ¸öÎÞÏÞÈÝÁ¿µÄÊý¾Ý¿âÀïÃæ·ÅÉÏº£Á¿µÄÊý¾Ý¡£µ«ÊÇÕâÐ©Êý¾ÝÈçºÎ²úÉú£¿ÈçºÎ±£»¤£¿ÈçºÎ×ª»»£¿ÈçºÎ·Å´ó£¿ÈçºÎÁ¬½Ó£¿ËùÓÐÕâÐ©£¬»¹ÊÇÐèÒª²úÆ·¡£¶øÇÒÕâÐ©²úÆ·²»ÊÇ¡°ÔÆ¡±²úÆ·£¬¶øÊÇ¡°µç¡±²úÆ·¡£Ëæ×Å»¥ÁªÍøÊ±´úµÄÀ´ÁÙ£¬·ÆÄá¿ËË¹µçÆøÂ¡ÖØÍÆ³öµÄ°Ë´óÏµÍ³£¬¹²¼¸Ç§ÖÖ¡°µç¡±²úÆ·£¬Êµ¼ÊÉÏ¾ÍÊÇÎª´óÊý¾ÝÍ¨ÏòÔÆ¶Ë±£¼Ý»¤º½¡£Í¬Ê±£¬·ÆÄá¿ËË¹µçÆø¶®µÃ¹¤ÒµÁìÓòµÄ±çÖ¤·¨£¬Ã»ÓÐµçÄÄÓÐÔÆ¡£ÔÆÊÇ±¾£¬µç²ÅÊÇÔ´¡£½ñÌì£¬ÎÒÃÇÖ»ÓÐ¼á³ÖÔÚµçµÄÊÐ³¡ÉÏ¼ÌÐø´´ÐÂ£¬Ã÷Ìì£¬ÎÒÃÇ²ÅÄÜÊµÏÖÔÚÔÆµÄÊÐ³¡ÉÏµÄÍ»ÆÆ¡£
Ëµµ½ÕâÀï£¬ÎÒÏëÆðÁË·ÆÄá¿ËË¹µçÆøÖÐ¹ú¹«Ë¾Ã¿ÄêµÄÄê»á±¨¸æÉÏ¶¼»áÕ¹Ê¾µÄÒ»ÕÅÍ¼Æ¬¡°Go & Goal¡±¡£ÔÚÒ»¸ö×ãÇò³¡²ÝµØÉÏ£¬·ÆÄá¿ËË¹Çò¶ÓµÄ¶ÓÔ±ÃÇÄ¦È²ÁÕÆ¡¢Ô¾Ô¾ÓûÊÔ¡£ËäÈ»ÎÒ¶Ô×ãÇòµÄÁË½â²¢²»¶à£¬µ«ÊÇÎÒÃ÷°××ãÇòÔË¶¯µÄ²ÎÓëÕßÐëÓÐ¶Ô¿¹£¬ÒªÓÐÓÂ¸ÒÍçÇ¿¡¢¼áÈÌ²»°Î¡¢ÓÂ¿ËÀ§ÄÑµÄ¾öÐÄ£¬ÒªÓÐÍÅ½áÐ×÷¡¢ÍÅ¶ÓÈÙÓþ¡¢ÑÏÊØ¼ÍÂÉµÄ¾«Éñ¡£×ãÇòÔË¶¯¿ÉÒÔÔöÇ¿ÒâÖ¾¡¢×ÔÖÆ¡¢·îÏ×¡¢ÔðÈÎ¡¢ÌåÖÊ£¬¶ÍÁ¶ÈËÃÇµÄÁ¦Á¿¡¢ËÙ¶È¡¢ÄÍÁ¦¡¢Ë¼Î¬¡¢·´Ó¦¡¢¾ö²ßµÄÄÜÁ¦¡£µ±Ê±ÎÒ¾ÍÔÚÏë£¬Èç¹ûÕâ²»½ö½öÊÇÒ»ÕÅÍ¼Æ¬£¬¶øÊÇ·ÆÄá¿ËË¹µçÆøÆóÒµ¾«ÉñµÄÏÖÊµÄÇ¸Ã¶àºÃ¡£
ÎÞ¶ÀÓÐÅ¼£¬Ç¡Ç¡ÔÚ¡°µç¡°Óë¡±ÔÆ¡±µÄÊ±´ú£¬Ç¡Ç¡ÔÚ·ÆÄá¿ËË¹µçÆøÈ«ÃæÍÆ¶¯¡°ÒâÑ¡¡±²úÆ·£¬¾ö×ö»¥ÁªÍøÊ±´úµÄÐÂÓ®¼ÒµÄÊ±ºò£¬Ò»Ö§·ÆÄá¿ËË¹µçÆø¡°ÒâÑ¡¡±×ãÇò¶Óµ®ÉúÁË¡£ÎªÁË´òÓ®¡°µç¡±Óë¡°ÔÆ¡±Ö®Õ½£¬ËûÃÇÃ÷°×ÏëÒªÓ®µÃ×ãÇò³¡ÉÏµÄÊ¤Àû£¬Ê×ÏÈÐèÒª×ÔÉí¾ß±¸ºÜÇ¿µÄÊµÁ¦£¬ÒªÑ§»á¡°ÓÎÓ¾¡±µÄ±¾Áì£¬²ÅÄÜ°²È«µ½´ïÔÆ¶ËµÄ±Ë°¶¡£Ã¿ÖÜµÄ¶ÍÁ¶²»½öÄÜ°ïÖúÇòÔ±ÕÆÎÕÌßÇòµÄ¼¼ÇÉ£¬¸ü¶ÍÁ¶ÁËÇòÔ±ÃÇµÄÒâÖ¾¡£×£Ô¸ÕâÖ§·ÆÄá¿ËË¹µçÆø¡°ÒâÑ¡¡±Ö®¶Ó²»½ö½öÔÚ×ãÇò³¡ÉÏÉúÁú»î»¢¡¢Äã×·ÎÒ¸Ï¡¢ÓÂÍùÖ±Ç°¡¢ÃÍ»¢¿ñ±¼¡¢Éñ¼ýÉäÃÅ£¬¸üÏ£Íû´ó¼ÒÄÜÔÚ¾Þ´óµÄÖÐ¹úÊÐ³¡ÉÏ·¢Á¦Õ¹ÐÛÍþ£¬¹¥¿ËÊÐ³¡µÄ±¤ÀÝ£¬´ò¿ªÊÐ³¡µÄ´óÃÅ£¡
Ò»¾ä»°£¬ÎªÁË¡°µç¡±ÈÚºÏ¡°ÔÆ¡±£¬ÓÀÔ¶µØGo & Goal£¡
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-210224-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
º£µí¼ÝÐ£ÕýÊ½³ÉÎª±±¾©Ê× ¸ö×Ô¶¯¼ÝÊ»³µÁ¾·â±Õ²âÊÔ³¡
÷ÈÀ¶²äºìº£ÐÐ¶¯ÈÈ¶È£¬ÎªE3´óÂô¾ÓÈ»Òª¸ã¼Ü·É»ú
¡°ÁÚ»ã°É¡±Íê³ÉÊýÇ§ÍòA+ÂÖÈÚ×Ê
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£