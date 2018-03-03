航空发动机市场需求分析 通用航空领域需求增长较快

2017年底，我国首台大型客机发动机验证机CJ1000AX完成了装配。这是中国造最大航空发动机首次露面，更是中国又在航空领域取得了一项重大突破，表示我国可以制造客

航空发动机是指为航空器提供飞行所需动力的发动机。航空发动机是飞机的心脏，它直接影响飞机的性能、可靠性及经济性，是飞机的核心部件。

建立强大的航空工业是确立大国地位的必然选择，自2006年起我国接连出台政策规划助力航空航空工业的发展，从国家战略上明确中长期重点发展航空工业的方针，航空工业的战略地位已经确立，作为航空工业的核心和最大的短板的航空发动机行业将借航空工业的东风，迎来其快速发展的朝阳期。

2017年底，我国首台大型客机发动机验证机CJ1000AX完成了装配。这是中国造最大航空发动机首次露面，更是中国又在航空领域取得了一项重大突破，表示我国可以制造客机用的大型发动机。

CJ-1000AX又称长江1000，这是专门为国产C919客机配发的型号，真正意义上的民用发动机，最早在2011年被披露，在历时数年的努力，取得阶段性成果了，装配完成意味着，它将开始进行测试工作，未来将代替C919客机上的进口发动机，成为可供选择的型号之一。

图表1：CJ-1000AX发动机部分参数（单位：米，级）

数据来源：前瞻产业研究院整理

我国航空发动机的未来虽然有着国家政策上的支持，但内在的经济需求也将同样影响航空发动机行业的研发方向与发展速度。因此分析不同航空领域对发动机的需求将有助于我国航空发动机行业的健康快速发展。

商业航空发展稳定

商业航空作为以航空器进行经营性的客货运输的航空活动。它的经营性表明这是一种商业活动，以盈利为目的，所以商业航空领域首要考虑的肯定是如何降低成本，增加利润，选取航空发动机首要考虑的也是它的经济性，如油耗高低、维护是否方便、续航能力如何等等。

随着经济的发展和社会的进步，人们的消费能力越来越强，飞机这种交通工具也越来越大众化，而人们对于舒适性的要求也越来越高。航空公司在选取航空发动机时，也必须考虑舒适性的问题，如航空发动机的噪音大不大、飞行是否平稳等方面。

2017年1-11月，全行业完成运输总周转量986.6亿吨公里，增长12.4%，其中旅客周转量8686.7亿人公里，同比增长13.3%；货邮周转量220.5亿吨公里，同比增长9.6%。

图表2：2009-2017年民用航空运输总周转量（单位：亿吨公里，%）

数据来源：前瞻产业研究院整理

从商业航空近几年的运输周转量来看，未来我国商业航空发动机需求量将越来越大。

预计未来10年，中国有望购买2640架商业飞机，包括支线客机150架、单通道飞机1800架、双通道飞机600架、超大型飞机90架，这些飞机大概需要配备6660台发动机，发动机销售需求将达到4820亿元，维修需求将达到3210亿元。

图表3：我国未来10年商业航空对应航空发动机需求量估测（单位：架，台，亿元）

数据来源：前瞻产业研究院整理

通用航空需求增长较快

通用航空领域飞机的应用范围包括了空中巡逻、空中救助、小型专线货运、资源勘测、农林防护、飞行员培训、公司通勤、私人公务、休闲观光等方方面面。所以，不同的通用航空飞机需要能够适应不同的任务要求，所以用于通用航空飞行器的航空发动机来说，就必须针对不同功用的飞机开发适用的航空发动机。

通用航空由于其具有广泛的应用前景，世界各国对其的应用也越来越频繁。其具有机动灵活、快捷高效、环境适应能力强等特点，能直接为农、林、牧、渔业、工业、建筑、交通、能源等国民经济建设基础行业提供服务：在应急救援方面，通用航空通过货物运送、难民转移，向面临自然灾害、饥饿和战争的人们提供必要的人道主义救援。通用航空还可以为环境保护与综合治理、科学研究等社会公共服务领域提供有力的保障，为私用、自用飞行、娱武行、游览观光飞行、航空教育培训等航空消费领域提供有效的供给，为民航专业技术人才储备、保障服务设施建设提供坚实的基础。

同时，由于我国低空空域开放激发了潜在的航空消费需求，促使国产航空制造企业更加贴近目标市场，以需求为导向，不断提高研发制造水平，生产出更符合用户现实需求的通用航空器产品。

这些因素都会加快通用航空业的发展速度，而作为航空飞行器不可或缺的一部分，航空发动机的需求规模也会迅速增加。

根据中国科协、中国航空学会、通用航空专家委员会所作的市场预测，到2020年中国需要通用飞机将逾10000架。其中活塞飞机6000架，涡桨飞机2000架，喷气公务机500架，直升机1500架。根据以上数据，可以推测未来10年中国民航制造业将达到2000-2180亿美元规模。按照价值占比25%计算，中国将需要通用航空发动机的价值量约为425亿美元，需求增长较快。

图表4：截至2020年我国通用飞机比重结构预测（单位：%）

数据来源：前瞻产业研究院整理

军用航空发动机性能要求最高

由于军用航空发动机是一国军事实力的体现，军用航空发动机比民用航空发动机的性能更加优越，国外最先进的军用航空发动机不可能出售，军用航空发动机的研发必须在没有外国帮助的情况下独立进行。军用发动机要求性能第一，为追求性能不惜一切代价，要能忍受各种严酷环境，维护、费用、寿命等经济性要求相对次要，而商用发动机则对经济性要求较高。

全球能够自行生产军用喷气发动机的只有美、英、俄、法、中这5个国家，中国的水平远落后于这4个国家。美国全面领先，英国也具有竞争力，俄罗斯的军用航空发动机在性能，推力等方面并不落后，但在寿命及大修时间上与美英有较大差距，但俄罗斯产品齐全，能生产各种类型发动机，这点比英国要强，法国的斯奈克玛公司相对较小，但也能生产合格的涡扇军用发动机，可以装备3代战斗机。中国军用发动机的客户主要是解放军，另外可能向那些难以影响其生产的友好国家进行小规模出口。未来10年内，中国军方飞机可能需要超过6000台发动机。

图表5：我国未来10年军用飞机及对应航空发动机需求量估测（单位：架，台，万元，亿元）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210225-1.html

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