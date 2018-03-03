“邻汇吧”完成数千万A+轮融资

投资界(微信ID：pedaily2012)3月1日消息，国内快闪场地预订平台“邻汇吧”宣布已经完成数千万A+轮融资，此轮融资由原Pre-A轮投资方紫金港资本追加。

此前，邻汇吧曾在2015年10月获得来自天使湾的200万元天使轮融资;2016年获得来自紫金港资本的425万元Pre-A轮融资;2017年12月获得招商局投资的数千万元A轮融资。

邻汇吧成立于2015年3月，是一个线下流量交易市场，专注于人群聚集场地上的人流量资源的变现问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210226-1.html

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