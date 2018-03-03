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深链财经获得1000万元天使轮融资

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科技传媒网 投资界 2018-03-03 01:12

深链财经获得1000万元天使轮融资

　　投资界(微信ID：pedaily2012)3月1日消息，专注区块链媒体“深链财经”近日对外宣布已完成了天使轮融资，本轮融资1000万人民币，由梅花天使、PreAngle、千方基金ChainFund、Dfund、容铭投资等八家基金联合投资。

　　深链财经是一家区块链领域的深度报道媒体。由原新京报“寻找中国创客”资深记者、梅花天使总裁助理王鹏，新京报上市公司调查报道记者朱星，某知名金融媒体原CEO三人联合创立。

　　“我们认准了区块链未来会对这个社会带来深刻变革，那要做的事就是选择自己最擅长的领域切入，我们擅长内容，所以做媒体。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210227-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:获得财经天使轮融资

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