´Ó×î´óiPhoneµ½ÈëÃÅiPad£¬½ñÄêÆ»¹ûÕâÐ©ÐÂÓ²¼þÓÕÈË

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月2日消息,据9to5Mac报道,2018年已经过去两个月了,距离苹果发布新产品的日子还有几天时间,我们可以提前盘点下苹果今年发布的所有新硬件。从新款iPhone到升级版iPad,以及尚未发布的产品和功能,这些都令人充满期待:

1.iPhone:iPhone X 2、iPhone X Medium以及iPhone X Plus

基于凯基证券知名苹果分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo)的预测和彭博社的报道,我们目前预计苹果将在秋天推出三款旗舰智能手机iPhone,包括将取代iPhone X的5.8英寸OLED iPhone、取代iPhone 8和iPhone 8 Plus的中档6.1英寸LCD iPhone以及更大的6.5英寸OLED iPhone作为iPhone X Plus。

关于iPhone X的后续版本还有很多信息需要了解,但我们对6.1英寸和6.5英寸的iPhone有些期待。取代4.7英寸和5.5英寸LCD iPhone 8和iPhone 8 Plus的将是全新6.1英寸的机型,预计它会保留老款显示技术,但采用iPhone X的全屏设计。

继续使用LCD而非OLED屏幕应该有助于压低成本。此外,这款手机只会配置单个后置摄像头,且没有3D Touch压敏显示功能。但无论苹果决定如何称呼这款iPhone,它都很可能会以更大屏幕、更便宜的价格和iPhone X风格而广受欢迎,其中包括Face ID、无Home键以及窄边框设计。

至于更大的6.5英寸OLED iPhone,本周发布的一份新报告称,考虑到至少部分市场的双SIM卡选项,屏幕分辨率可能为1242x2688。除了当前的银色和空间灰,新推出的5.8英寸OLED iPhone和首款6.5英寸OLED iPhone也可能包括金色选择。

2.iPhone SE 2

今年春天发布会上的一大疑问是,苹果是否会发布第二代iPhone SE。两年前,苹果公司推出了目前的iPhone SE,然后在一年之后更新了存储选项,同时保持了相同的价格。

我们已经看到了许多零星的传言,声称它将引入无线充电和全玻璃背板设计,但是这些传言已经被其他更有可能的说法所掩饰,即处理器升级可能是iPhone SE今年唯一的改变。

苹果公司通常利用春季发布会推出其低价产品,所以我们有可能在3月到6月之间知道,苹果会否推出第二代iPhone SE。

3.iPad

1)更快更便宜的iPad

苹果可能会在3月份就准备更新iPad产品线,但可能只涉及入门级机型上。去年这个时候,苹果公司发布了售价为329美元的9.7英寸iPad,但没有发布任何主题演讲。现在,监管文件提供了证据,证明iPad的新版本可能会在几天内面世。

从技术角度上讲,这些文件指向了两款新的iPad型号,但我们怀疑这意味着Wi-Fi和LTE版本。至少有一份报告称,苹果公司的目标是在2018年对入门级平板电脑进行更新,目标价为259美元。苹果仍在销售7.9英寸的iPad mini 4,但128GB版iPad mini售价为399美元。

2)iPad Pro + Face ID

在高端市场,我们预计苹果将在今年秋季推出两款新的iPad Pro机型。新的10.5英寸和12.9英寸iPad可能采用更窄边框、没有Home键的新设计,甚至配备iPhone X和2018年新款iPhone上的Face ID功能。

苹果公司上一次更新iPad Pro是在2017年6月,但我们预计今年的更新可能发生在今年晚些时候。届时最初的12.9英寸iPad Pro推出已经超过了一年,9.7英寸的iPad Pro也刚刚超过1年时间,这次苹果将有更多的时间等待推出新的iPad Pro。

苹果今年也可能计划升级苹果手写笔Apple Pencil。

4.Apple Watch

在短期内,我们可能会在春季发布会上看到新颜色的Apple Watch表带,但新的Apple Watch硬件传言也很多。去年有个十分有趣的细节浮出水面,但并没有完全展现出来,那就是Apple Watch自问世以来进行首次重新设计。

苹果可以在秋季推出Apple Watch Series 4,并将新设计作为其最大卖点。自从最初的Apple Watch推出以来,GPS、LTE、更亮显示器、防水以及显著的速度提升等新功能都起到了升级的作用,但苹果并没有对其外观进行太大改变的兴趣。

Apple Watch将引入新的功能,比如睡眠跟踪、内置扬声器,甚至更好的电池续航能力,以及随时可显示时间的解决方案,它们绝对会受到欢迎,但是新的外观肯定会给现有用户升级的理由。

苹果公司目前销售Apple Watch Series 1和2个版本Apple Watch Series 3,包括支持LTE和不支持版本,所以苹果也有可能继续保持整个产品线,即从Series 1和Series 4共存,但是在刷新之后,它们可能会有不同的特性组合。

5.Mac

Mac方面最大的新闻是,苹果可能发布或推出新的模块化Mac Pro。苹果曾多次推出超级强大的Mac Pro,但苹果还没有公布出货日期。乐观地预测,我们可以在6月份的2018年WWDC上看到相关预告,并在12月份看到其上市,但目前还没有任何保证。

也有传言说,新一代Mac电脑将在开发过程中配备特殊的处理器,并推出新的入门级13英寸MacBook,以及对现有Mac电脑进行全年的更新换代。苹果在去年12月推出了iMac Pro, 6月份推出了MacBook、MacBook Pro以及新款iMac,也有可能更新(或停止)老款Mac mini和MacBook Air。

6.AirPower

1)充电盒

最后,根据去年秋天发布的预览版,苹果公司将在2018年推出新的AirPower充电垫。AirPower将支持无线充电,最多可兼容3款兼容设备,包括iPhone 8以后的智能手机、Apple Watch Series 3以及后来迭代产品、AirPods。

这让我们可以预计到苹果今年可能发布的硬件,即与AirPower兼容的AirPods充电盒。目前的充电盒仅用Lightning线充电,但苹果在去年秋天预审了其改进的AirPods盒。

2)AirPods 2

至于尚未公布但已有传闻的产品——第二代AirPods,不仅仅包括全新的充电盒。预计将于今年晚些时候推出的新AirPods,将包括升级的处理器,支持用你的声音激活语音助理Siri。当前版本的AirPods依赖于通过双击激活Siri。

最近有传言称,苹果公司也在研发一款新的高端耳机,它将采用AirPods技术,且不属于Beats品牌。传闻它将在今年年底发布,但苹果还没有宣布,也不保证是否在2018年发布。至于名字,取名EarPods太难听了。鉴于它已经使用有线版AirPods,也许苹果可以为他们的新耳机重新命名。

在2月推出HomePod智能音箱后,更新的AirPods和新耳机帮助苹果推广音频产品。苹果原计划在去年12月发布HomePod,但后将发布日期推迟了,所以今年预计不会出现新的HomePod。与Apple TV相似,我们可能要等待几年才能看到HomePod的硬件升级。

说到Apple TV,该产品于去年秋天更新为Apple TV 4K,这是在第四代Apple TV问世两年后进行的。这款产品肯定能承受新的价格调整,尤其是如果苹果继续销售速度较慢的1080p版,但今年预计不会出现新的硬件。相反,HomePod和Apple TV都将受益于苹果AirPlay 2,它同时能为新的智能音箱提供多房间和立体声播放支持。(小小)

