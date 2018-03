大干快上却心忧盈利问题,5G这两年真的会爆发吗

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月2日消息,国外媒体Venturebeat撰文深度剖析了5G浪潮将对电信业和人类生活带来的冲击。

以下为文章主要内容。

5G网络的到来比许多人预想的要快。但对于处境艰难的电信业,它的脚步还不够快。

受智能手机和平板电脑的驱动,电信业曾经历过一个高速发展的阶段,但目前发展却遭遇瓶颈。虚拟现实和物联网等新兴的创新技术还不足以提振这一行业的低迷状态。

本周将在巴塞罗那举办的世界移动通信大会(MWC 2018)上,电信领军企业将云集。电信业正弥漫一种乐观情绪。新一代无线通信标准的问世往往都伴随着纷争,但令人吃惊的是,与以往不同,这一次电信业各方都放下了纷争,十分齐心地让5G驶上了通向现实的快车道上。今年年底,5G有望投入使用,人们希望5G网络激起投资热潮,催生一系列新型服务,从而深刻地改变全球电信业,让这一行业重现繁荣。

但电信业正面临许多全新挑战。英特尔的新闻发布会上,KT(前身为韩国电信)执行副总裁HongBeom Jeon谈到今年冬奥会期间的5G试验,“最大的问题是5G能否盈利。我们需要考虑的不仅仅是技术问题,还有商业化的问题。在奥运会中,我们展示了5G的许多有趣用途。但它的杀手级用途是什么,我们并不知道。”

从数据上来看,最近的形势十分严峻。

上周市场研究机构Gartner公开分析结果:2017年第四季度全球智能手机销量出现自2004以来的首次同比下滑。MWC大会曾是智能手机商争相发布新产品的热门之选。小米等许多公司并不打算出席今年的MWC大会,选择了延后发布新品。看来今年大会上的手机新品似乎并不会带来多少惊喜,这也说明,目前智能手机正陷入创新的停滞期。

Verizon 2017年的全年营收仍低于2015年曾达到的巅峰值。AT&T的年度营收同比下滑。由于芯片销量强劲,英特尔和三星恢复增长。但高通的销量连续三年只减不增。设备商爱立信已裁员1万人。诺基亚一年前曾公布一项成本节约计划,其中包括裁员数百人。

初露头角

过去两个月,有关5G新进展的报道不断,如铺设5G网络、芯片、设备架构以及终端设备。

研究公司IHS的高管斯蒂芬·泰拉尔(Stéphane Téral)指出,“这个行业急切地需要5G。大家正努力重振整个行业,让整个基础设备业务摆脱颓势。”

在美国,AT&T、Verizon和Sprint这些运营商已宣布将很快让5G网络投入商用,时间各不相同,安排在2018年底至2019年之间。中国移动和日本NTT Docom计划在2020年铺设5G网络。芯片方面,高通取得了很大进展,它已与19家手机制造商和18家运营商签订了5G协议。高通在5G领域的优势使之成为博通试图恶意收购的对象。英特尔已与一些PC制造商达成合作关系,共同研发5G手机。这些手机最早将在2019年推出。

这些进展比去年MWC大会上许多人所预料的要快。主要原因是,去年12月,通信标准化组织3GPP完成了首个5G标准。根据这一标准,硬件商和芯片商就可以开始研发和生产5G产品。上周日,华为推出了全球首款5G商用芯片。第二个5G标准预计在今年6月完成。

在过去,新旧标准交替时(如3G升级到4G),电信业会在一项标准完成后才启动新标准的制定。但4G LTE网络在设计时就为升级为新标准做好了准备。LTE允许运营商对当前网络进行升级,而不是从零开始建设新网络。

这也意味着,在最终敲定标准之前,业内各方就已经开始研发试验了。

AT&T的RAN和设备设计副总裁戈登·曼斯菲尔德(Gordon Mansfield)表示,“这让科技业能够先研发下层技术,到今年6月第2个5G标准发布后再研发上层技术。在过去,标准完成后再展开商用部署需要18个月。现在只需6个月,相较过去,速度上得到了极大提升。”

5G进程得到了加速,这是好事,但也让许多厂商在研发5G产品和服务上遭遇困难。

每一次通信技术迭代时(如,2G移动网络进阶到3G、家庭拨号网络进阶到宽带网络),通讯业对人们将如何使用新技术都会感到迷茫。但在过去,新技术在刚兴起时就能产生足够的市场诱惑力,进而吸引大笔资金用于基础设施的建设。这种诱惑是,人们总是会更快速地采纳、更频繁地使用新技术催生的产品或服务。

巨大潜力

5G拥有更大的魔力。目前4G LTE的理论传输速度最高可达100Mbps,5G有望实现20Gbps的最高传输速度。它的诱惑力远不止于此。5G技术可让小区域内几乎不限数量的设备被连接,数据传输上可实现超低时延。5G的颠覆性远远高于最近几次通讯技术的演变。

这令人期待,但要充分发挥5G的潜力,并取得商业成功,电信业正面临前所未有的复杂局面。在过去,标准迭代单纯意味着智能手机和平板电脑用起来更快了。现在与往日不同,大量设备和终端连接着工厂、自动驾驶汽车、机器人和虚拟服务,还有许多不曾想象过的用途在不断涌现。

但是一些用途看似稀奇,但在商业运营和终端技术上,还远远没有做好准备。

5G网络在初步投入使用时,专注的是更大众的服务,如,实现更快的连接。某些公司将出售5G无线连接设备以替代有线或固定电话连接,或在原先没有覆盖的地区安装5G宽带。

近几日,三星和华为都公布了允许家庭和企业实现5G连接的用户端设备。华为称,首批商用产品将“部署在楼房和人口密集的市区中。”

泰拉尔指出,这些都是推广5G的合理方式,但远远称不上具有变革性。他担心喜欢鼓吹的运营商会造成让用户感到失望的初步印象。

他表示,“尽管不断有新产品被发布,但很多都会让人大失所望。它们不是那种用户会使用很久的手机服务。”

商业契机

在MWC中,电信公司的想象天马行空, 并且乐于对外展示。在展厅中,参观者可以看到自动飞行出租车、VR手术培训程序和未来智能城市平台等许多让人看花眼的展品,像走进了科技版的《查理和巧克力工厂》。

但许多展品体现着工程师的疯狂梦想,刚刚迈出实验室,真的投入商用后会怎样,仍是未知数。

例如,英特尔和KT在奥运会期间进行的VR试验是让观众使用VR头盔和平板观看一些滑雪和滑冰项目的360度流媒体视频,这种体验的反响很不错,可以说取得了成功。但想象一下,如果有人想用VR设备观看超级碗,需要解决许多问题。应该由有线供应商出售VR设备?还是由电视台出售?或是美国橄榄球联盟?选用哪种VR头盔?对VR观看比赛的需求大不大?是否有人愿意投资、在场馆中安装摄像头?

看来要彻底改变人们的观赛方式并没有那样简单。

再比如,向工厂主管解释5G的神奇,告诉他们所有的制造设备将得到彻底变革,也是困难重重。世界经济组织指出,市场对一些所谓的“未来式生产”技术的接纳已经滞后,由于工厂主管认为这些技术太复杂,对它们能否带来益处犹疑不决。5G恐怕会加剧他们的困惑。

杀手级用途仍是未知数

1月,西班牙电信(Telefonica)决定迎难而上。它与诺基亚和爱立信合作在塞哥维亚、塔拉韦拉—德拉雷纳这两个小镇中铺设了5G网络,在那里,合作商可以测试针对用户和企业的5G服务。

西班牙电信的战略和网络主管哈维尔·古铁雷斯(Javier Gutiérrez)指出,“过去市场对4G的需求是十分明确的。但5G是否也如此,我们不敢打包票。我们进行了许多市场研究,试图找到能够吸引到大多数用户的杀手级用途。我们可不想研发出无人问津的产品。如何使用5G技术?目前存在一些实例,但相关服务还没开发出来,也未达到商用阶段。从5G的价值定位来看,这是很重要的。5G的这些用途是否具有商业吸引力?”

在此之前,电信业还需要厘清基础架构以及终端设备设计等问题。等到这些问题都解决得差不多了,就得考虑数据中心的规划。将来几十亿部设备连接在一起,会产生呈几何级数增长的数据,有人担心,目前许多企业使用的集中式数据中心无法解决如此海量的数据。企业需要找到途径来处理更接近终端的数据,以保证处理效率。

丰田联网战略与规划部总经理健一村田(Kenichi Murata )表示,“我们处理的数据规模将十分庞大。我们应该对网络中的某块数据进行处理。集中式云端无法处理所有数据。”

近几周,诺基亚公开了一项名为Future X的端对端网络解决方案,供用户研发下一代5G服务。诺基亚的5G营销主管简·瑞格德(Jane Rygaard)对Future X充满信心。她指出,虽然挑战重重,但5G用户越多,越具颠覆性的用途就会浮出水面。她说,“前几代电信标准最受欢迎的商业用途是由早期使用者逐渐摸索出来的。”

未来可期

英国芯片设计商ARM并不打算被动地坐等5G的演变,而是主动出击。去年,ARM聘请了德鲁·亨利(Drew Henry)担任高级副总裁以及新创立的基础设施业务部的总经理。亨利曾供职于硅谷图形、英伟达和闪迪。这个新部门的职责是同潜在客户合作设计产品和服务,以便ARM同时启动配套芯片的设计工作。

亨利指出,“一万亿部设备如何相互连接?这对全世界意味着什么?我是从这些方面考虑未来的业务方向。这么庞大的架构仍处在萌芽期。”

他对当前的势头感到兴奋。他说,电信业内绝大多数公司都在考虑5G的未来,这将促成一些有趣对话,因为各方都在摸索5G将对他们的行业和生活产生的影响。

对亨利而言,更有趣的是,一些将带来最大变革和创新的公司或许还未诞生。

亨利表示,“这场转变中,新一批公司将纷纷创立。它们中有些会发展成大公司并上市。这会很有趣。”(惜辰)

