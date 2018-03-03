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打响“上海制造”品牌 培育引领全球的先进制造业集群

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科技传媒网 先进制造业 2018-03-03 04:08

20世纪90年代,根据产业发展趋势,上海卸下工业时代的勋章,以狂飙突进的态势开始三产化进程:服务业比重从50%到60%,花了11年时间；从60%到70%,仅用4年。然而当整个

众所周知，上海曾是国内最大的工业城市。20世纪90年代，根据产业发展趋势，上海卸下工业时代的勋章，以狂飙突进的态势开始三产化进程：服务业比重从50%到60%，花了11年时间；从60%到70%，仅用4年。然而当整个中国制造业整体格局发生变化，全球产业变革又加快推进，上海曾经领先的制造业领域正在发生变革。

打响“上海制造”品牌 培育引领全球的先进制造业集群

日前，围绕打响“上海制造”品牌，上海市科学学研究所组织召开了闭门研讨会，邀请专家学者和企业家对“上海制造”的新内涵、新战略和新举措开展深入研讨。上海市科学学研究所顾问研究员、原科技部办公厅巡视员、调研室主任胥和平出席研讨会，他在发言中建议抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，在产业模式选择上下功夫，跳出传统的产品经济模式，着力打造以上海为中心、长三角协同发展的全球智能制造创新和产业中心。

更重要的是研究建立什么样的产业体系

近年来，制造业是人们讨论最多的一个话题，也是最富挑战的一个话题。胥和平认为，要深刻把握制造业发展面临的基本变革。

一是技术变革。随着新技术革命和新工业革命的深入推进，信息技术新材料新能源技术广泛应用，特别是互联网、大数据，对整个制造业技术、产品和产业体系带来的冲击实际上已经远远超出了人们的想象。

二是产业转型。在多重经济、技术因素作用下，制造业正在发生深刻转型，转向绿色制造、智能制造、服务型制造，面临重构制造业体系的艰巨任务。这其中，特别是制造业与服务业深度融合，对如何发展制造业提出了全新的课题。讨论制造业发展，应该充分注意到发展背景的这种变化。

要摆脱传统的单纯注重技术、产品和生产的老路子。当前讨论制造业，最要紧的是摆脱传统产品经济思路，结合当代制造业技术和产业发展变革的大趋势，对制造业的技术、产业、业态和发展模式进行综合思考。特别是要围绕制造业技术变革、业态变化、全球产业格局，来谋划本地制造业发展什么、怎么发展。简而言之，重点不仅是研究做什么制造，更重要的是研究怎么制造，建立什么样的产业体系。

产业模式的选择甚至比产业方向的选择更为重要

发展新制造业，一方面是产业方向的选择，另一方面是产业模式、产业形态的选择。构建现代制造业体系，产业模式的选择甚至比产业方向的选择更为重要。随着各地产业转型的不断推进，很多地区都会选择未来具有前景的一些技术和产业方向，当前很多地方都把高端装备、智能制造等列为产业发展的重点方向，都要建设全球重要的制造业创新中心和产业基础。问题在于，不是你想建设什么，而是如何建设。因此，讨论制造业，要跳出制造谈制造，通盘考量技术变革和产业转型的影响因素，培育包括研发、制造、服务、消费等在内的大产业生态体系，构建新型制造业体系。

先进制造业是上海转型发展的重要突破口。当代产业变革带给人们众多思考，新技术、新产品、新业态大量出现，全球产业体系发生深刻变化，但新型制造业仍将是经济发展的重要组成部分和增长的发动机。对上海这样一个大型经济体而言，先进制造业仍是地区发展的支撑性力量。“上海制造”曾经的辉煌，具有明显的时代特征。然而当整个中国制造业整体格局发生变化，全球产业变革又加快推进，上海曾经领先的制造业领域正在发生变革，技术、产品和制造业体系面临转型、重组压力。抓住变革机遇，发挥自身潜能，重新塑造“上海制造”的内涵、培育“上海制造”的形象，将是能够带动上海乃至更大区域发展的重要突破口。

抓住与新技术、新模式深度融合的发展契机，在全球制造业转型的新格局下寻求定位。目前，制造业变革步伐加快，一些全球制造中心（如深圳智能制造等）快速形成，新兴制造（机器人制造、生物制造、微细制造等）快速成长，新兴制造模式（网络化制造、虚拟制造等）快速出现。重振“上海制造”，应该顺应产业发展的大趋势，推动互联网、大数据、人工智能与制造业的深度融合，构建大制造业概念和产业创新生态系统。例如，人工智能技术和产品开发是未来制造业转型的重要方向，上海应该利用自己丰富的研发、人才资源，集中力量建设全球人工智能制造研发和技术拓展中心，进一步还可以扩展到智慧交通、智能公共服务等智能产品、装备、系统的制造，最终形成围绕上海、辐射长三角的全球智能制造创新中心、产业中心。这应该是“上海制造”可以重点考虑的切入点。

打造区域制造业品牌。一个地方的制造业要立得住，必须打造具有全球影响力的产业特色，以此形成城市的产业标识（品牌），这样，才可能形成引领全国乃至全球的“**制造”的概念。

建设高端制造“枢纽地”。通过核心技术和部件的研发及相关产业配套体系建设，完善产业链条，补缺技术研究之后的开发环节。同时，探索未来个性化小批量生产模式，扭转上海作为高端产业技术“输出地”的局面，转而成为长三角地区乃至全国相关技术和产品研发生产的重要枢纽。

真正培育起引领全球的高端制造业集群。上海制造业基础好，但能够真正影响全球制造业的是什么？有个现象要注意，地方谈产业，通常谈的是一些产品，尽管体量会很大，也很重要，但往往并没有形成自己的产业体系，没有产业生态系统、产业集群。因此，地方就不可能真正具有全球的产业地位。上海制造也要注意如何把产品真正做成产业。例如集成电路，上海的企业能够做出很好的芯片产品，但尚不足以称之为具有全球影响力的集成电路产业基地。上海的其他制造生产也有类似情况。上海制造未来真正的发展，就是要在若干领域真正培育起引领全球的高端制造业集群，这样才与上海这个国际化城市、具有全球影响力的科技创新中心相称。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210231-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:先进制造上海制造

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